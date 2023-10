Video/ Audace Cerignola Casertana (2-4) gol e highlights: rete decisiva di Soprano (Serie C, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA CASERTANA: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi la Casertana supera in trasferta l’Audace Cerignola per 4 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Cangelosi a partire forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Tavernelli, su assist del sul compagno Carretta che sfiora il bis con Curcio già al 5′. I padroni di casa guidati dal tecnico Tisci replicano al 7′ sollecitando Venturi con una conclusione di Sosa. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono trovando anche il gol del raddoppio al 24′ per merito di Anastasio, autore di un colpo di testa vincente su suggerimento di Casoli.

DIRETTA/ Audace Cerignola Casertana (risultato finale 2-4): poker con Montalto! (Serie C, 29 ottobre 2023)

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i campani ci riprovano anche al 52′ con uno spunto di Toscano finito fuori dallo specchio della porta avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro Rizzo riapre la gara siglando un gol di testa all’81’ ma Soprano ristabilisce il distacco con l’aiuto di Montalto all’83’. Inutile la rete firmata da D’Andrea all’88’ dato che Montalto, dopo il palo centrato da Carretta, cala il poker per i suoi in contropiede al 90’+3′.

Video/ Avellino Audace Cerignola (1-0) gol e highlights: Ricciardi all'ultimo respiro (25 ottobre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Virgilio, proveniente dalla sezione di Trapani, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Coccia da un lato, Anastasio, Soprano, Cadili e Calapai dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permettono alla Casertana di salire a quota 17 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Audace Cerignola, rimasti appunto fermi a 14 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA CASERTANA: IL TABELLINO

Audace Cerignola-Casertana 2 a 4 (p.t. 0-2)

Video/ Casertana Juve Stabia (1-2) gol e highlights: la decide Calapai! (Serie C, 25 ottobre 2023)

Reti: 2′ Tavernelli(C); 24′ Anastasio(C); 81′ Rizzo(A); 83′ Soprano(C); 88′ D’Andrea(A); 90’+3′ Montalto(C).

Assist: 2′ Carretta(C); 24′ Casoli(C); 83′ Montalto(C).

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3) – Trezza; Russo, Martinelli, Allegrini, Tentardini; Tascone, Vitale, Ruggiero; Neglia, Malcore, Sosa. All.: Ivan Tisci.

CASERTANA (4-3-3) – Venturi; Calapai, Soprano, Cadili, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Carretta, Curcio, Tavernelli. All.: Vincenzo Cangelosi.

Arbitro: Daniele Virgilio (sezione di Trapani).

Ammoniti: 29′ Anastasio(C); 72′ Soprano(C); 73′ Coccia(A); 76′ Cadili(C); 84′ Calapai(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA CASERTANA













© RIPRODUZIONE RISERVATA