Video/ Audace Cerignola Giugliano (3-0) gol e highlights: doppietta di D’Andrea! (Serie C, 27 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola ha la meglio sul Giugliano con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la compagine guidata dal tecnico Giuseppe Raffaele passa in vantaggio immediatamente con la rete firmata da D’Andrea già al 3′ raccogliendo la sfera che era stata respinta dalla traversa sul tiro di Capomaggio. Proprio lo stesso D’Andrea completa poi la doppietta personale che vale il gol del raddoppio per i suoi con l’aiuto di Bianchini tramite il colpo di testa vincente del 21′.

L’Audace sembra dunque chiudere virturalmente i conti subito alla mezz’ora di gioco trasformando con Capomaggio il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per il fallo di mano commesso da Menna su una giocata di Vuthaj, pericoloso anche in precedenza. Gli ospiti si affacciano in avanti con De Sena che impegna seriamente in acrobazia Barosi soltanto al 37′. Nel secondo tempo i campani rischiano di subire il poker quando Sainz Maza calcia a lato sul suggerimento di D’Andrea al 56′. Nel recupero, precisamente al 90’+1′, il portiere di casa Barosi para a Salvemini il calcio di rigore assegnato ai Tigrotti per un fallo di mano commesso da Gonelli.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Giuseppe Mucera, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte così da ammonire rispettivamente Ghisolfi al 79′ da un lato, Yabre al 38′, Maselli al 45’+1′ dall’altro. Il successo conquistato in casa per questo trentottesimo turno di campionato vale tre punti per l’Audace Cerignola che in questo modo aggancia a quota 53 i diretti rivali di giornata del Giugliano nella classifica del girone C della Serie C 2023/2024.

