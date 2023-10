Video/ Audace Cerignola Latina (2-0) gol e highlights: decidono D’Ausilio e Rizzo (21 ottobre 2023)

L’Audace Cerignola supera il Latina al Monterisi grazie alle reti siglate da D’Ausilio e Rizzo. Andiamo a rivivere le azioni salienti della gara. Martinelli lancia Malcore che viene pescato in fuorigioco. D’Ausilio per D’Andrea che viene anticipato prima di calciare. Trascorsi i primi dieci minuti di gara, poche le emozioni. Cittadino per Paganini che di testa non trova la porta. Russo crossa al centro per D’Andrea da solo in area, suggerimento leggermente lungo. Meglio l’Audace fino ad ora, difende bene il Latina che rischia poco in difesa. Ruggiero per Tascone in area, Crecco salva con una grande chiusura! D’Ausilio! Audace Cerignola in vantaggio! Contropiede dei padroni di casa dopo un corner del Latina. D’Ausilio parte, entra in area, e supera Cardinali! D’Andrea pericoloso con un bel tiro, salva tutto Cardinali. Continuano ad attaccare i padroni di casa a caccia del secondo gol. D’Ausilio serve un grandissimo pallone a Malcore che stoppa in area e calcia, da due passi la mette fuori! Malcore aggancia al volo e calcia, palla fuori! Termina la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Russo per D’Andrea che va di testa, palla fuori. D’Ausilio per D’Andrea, salva ancora Cardinali! Fabrizi aggancia in area e calcia, grande chiusura di Martinelli. Tascone ci prova dalla distanza, palla che termina fuori di poco. D’Ausilio supera il diretto avversario e calcia in area, ancora superlativo Cardinali che tiene in partita il Latina. Tiro di Fabrizi a botta sicura, Ligi salva i padroni di casa con una bella chiusura. Rizzo! La chiude l’Audace Cerignola! Rizzo parte in contropiede dalla destra, calcia e, complice anche una deviazione di Cortinovis, chiude il match.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (22’st. Rizzo); Tascone (35’st. Neglia), Capomaggio, Ruggiero; D’Andrea (44’st. Carnevale), D’Ausilio (35’st. Coccia); Malcore (22’st. Sosa). All. Tisci.

Latina (3-5-2): Cardinali; Marino, Rocchi, Cortinovis; Ercolano (10’st. Riccardi), Di Livio, Cittadino (1’st. Biagi), Paganini, Crecco; Fella, Mastroianni (35’pt. Fabrizi). All. Di Donato.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Marcatori: 23’pt. D’Ausilio (C), 41’st. Rizzo (C).

Note: ammoniti: Cittadino (L), D’Ausilio (C), Crecco (L), Tentardini (C), Riccardi (L), Biagi (L), Cardinali (L), Di Renzo (L). Espulso: Di Donato (L).

