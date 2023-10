Diretta/ Audace Cerignola Latina streaming video tv: pontini per confermarsi (Serie C, 21 ottobre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA LATINA: SFIDA IN ZONA PLAYOFF

Audace Cerignola Latina, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Da un lato, la squadra di Ivan Tisci, reduce dalla sua seconda vittoria in questa stagione ottenuta sul campo del Monterosi (0-3), un successo che è arrivato circa un mese dopo l’ultima vittoria.

Dall’altro lato, invece, c’è la squadra di Daniele Di Donato, che proviene da una vittoria casalinga contro il Monopoli (3-2). Questo sarà un confronto tra due squadre in piena zona play-off. Dopo otto giornate di campionato, l’Audace Cerignola è ancora imbattuta e si trova al settimo posto in classifica con 12 punti, ottenuti da due vittorie e sei pareggi. Nel frattempo, il Latina è al secondo posto, insieme a Foggia e Benevento, con 15 punti, ottenuti da quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

AUDACE CERIGNOLA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Latina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Latina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Latina, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Ivan Tisci schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Lombardi, Malaccari, Albertini; Petrucci, Bunino, Moretti. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Di Renzo; Crecco, Di Livio, Cittadino, Paganini, Del Sole; Mastroianni, Fella.

AUDACE CERIGNOLA LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











