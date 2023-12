Video/ Audace Cerignola Picerno (0-1) gol e highlights: la decide Gilli (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AUDACE CERIGNOLA PICERNO: SINTESI

Colpo gobbo del Picerno in casa dell’Audace Cerignola grazie a Gilli. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Gallo è il primo ammonito del match, continua la fase di studio tra le due compagini. Gilli lancia per Murano, controllo e tiro con Krapikas che la tocca sulla traversa! Gilli! La sblocca il Picerno! Murano in mezzo da corner, conclusione al volo di Gilli che trova un bel gol. Buona occasione per il Cerignola! Ruggiero anticipa il difensore e calcia, Merelli esce a valanga e lo chiude. Termina la prima frazione di gara.

Ci prova Ruggiero, ottima la risposta di Merelli. Il Cerignola chiede un calcio di rigore ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. Allegrini ammonito, doppia ammonizione ed espulsione! Sosa ci prova di testa, Merelli blocca senza alcun problema. Parte in contropiede il Picerno, prova Ciko con il tiro che viene deviato in angolo. Termina il match.

IL TABELLINO AUDACE CERIGNOLA PICERNO

Audace Cerignola: Krapikas, Tentardini (22′ st Bianco), Allegrini, Gonnelli, Russo, Tascone, Ruggiero, Bezzon, (1′ st Coccia), D’Andrea (29′ st D’Ausilio), Malcore, Leonetti (29′ st Sosa). All. Tisci. A disposizione Botta, Carnevale, De Luca, Fares, Ligi, Martinelli, Neglia, Prati, Trezza, Vitale.

Picerno: Merelli, De Cristofaro, Gilli, Allegretto, Novella, De Ciancio, Gallo (42′ pt Pitarresi), Vitali, Santarcangelo (st Ciko), Graziani (27′ st Biasol), Murano. All. Longo. A disposizione: Esposito A., Esposito E., Pagliai, Summa

Reti: al 19′ pt Gilli (Picerno)

Ammoniti pt 13′ Gallo (P), 37′ Ruggiero (AC), 46′ Allegrini (P), st 26′ D’Andrea (AC),

Espulso: st 31′ Allegrini (AC)

