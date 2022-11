Video/ Audace Cerignola Picerno (1-1) gol ed highlights: Achik nel finale per il pari

Video di Audace Cerignola e Picerno che regala molte emozioni e spettacolo in campo. Nel primo tempo è il Picerno a sfruttare l’occasione più ghiotta con la rete di Esposito alla mezz’ora della prima parte di match, più precisamente al minuto 26. Risponde l’Audace Cerignola che prova ad alzare la voce e rispondere al gol degli avversari senza però riuscirsi con le due squadre che si riposano negli spogliatoi per 15 minuti prima di affrontare il secondo tempo della partita con il copione che presenta la formazione pugliese alla ricerca del gol con tutte le forze. Achik si mette in proprio e calcia forte anziché passare la palla ma non c’è molta precisione e quindi si salva la formazione ospite che è sempre sopra di un gol.

DIRETTA/ Siena Lucchese (risultato finale 0-1): la decide Bruzzaniti!

CLICCA QUI PER IL VIDEO AUDACE CERIGNOLA PICERNO: GOL ED HIGHLIGHTS

Tante energie spese e cartellini gialli con il Picerno che si becca l’ammonizione per De Ciancio, è il terzo cartellino giallo. Il secondo, dopo Reginaldo, per il Picerno. Dalla panchina arrivano le forze fresche e si cerca l’assedio per tutto il fine match. Si difende bene il Picerno e sembrerebbe anche farcela ma non aveva fatto i conti con i minuti finali. A trovare il gol è Achik con un preciso e potente diagonale destro che si insacca dietro le spalle dell’estremo difensore avversario e che regala il pari ai suoi.

DIRETTA/ Fiorenzuola Carrarese (risultato finale 2-0): vittoria importantissima!

VIDEO AUDACE CERIGNOLA PICERNO: IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Olivera, Blondett, Allegrini, Russo; Tascone, Capomaggio, Zak; Achik, Malcore, D’Ausilio. A disp.: Fares, Trezza, Bianco, Inguscio, Neglia, Ligi, Botta, D’Andrea, Sainz Maza, Farucci, Langella, Vitali, Giofrè. All. Pazienza.

Picerno (4-2-3-1): Crespi; Novella, Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio, Dettori; De Cristorafo, Reginaldo, Esposito; Dio. A disp.: Albertazzi, Allegretto, Liurni, D’Angelo, Santarcangelo, Gerardi, Pagliai, Monti, Golfo. All. Longo.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Marcatori: 26′ Esposito (P), 93′ Achik (A)

Risultati Serie C, classifiche/ Il Crotone tiene botta, l'Avellino finisce ancora ko!

© RIPRODUZIONE RISERVATA