Video/ Audace Cerignola Sorrento (1-2) gol e highlights: Vitale chiude! (Serie C, 13 gennaio 2024)

Video Audace Cerignola Sorrento che regala la vittoria in trasferta alla formazione ospite con il risultato di 1-2. Gara molto equilibrata fin dai primi minuti ma è la squadra campana a portarsi sopra con la rete del solito Mario Ravasio che realizza l’ottava rete in questo campionato. L’ex calciatore della lucchese è sempre più l’uomo copertina di questa squadra. Cerca di rispondere la squadra pugliese ma il primo tempo termina con il vantaggio di misura dei campani. Secondo tempo che vede immediatamente il gol da parte del Sorrento con il giovane centrocampista Gaetano Vitale che è molto bravo a farsi trovare pronto sull’assist realizzato da Cuccurullo. Per il centrocampista quarto gol in campionato.

Al minuto 69 l’episodio che può cambiare la partita con la doppia ammonizione dell’ex centrocampista dell’Avellino Alberto De Francesco. Doppia ammonizione per il centrocampista che lascia in 10 il Sorrento. Riapre la gara la squadra gialloblù con la rete firmata da Filippo D’Andrea al termine di una punizione calciata dal compagno spagnolo Saint-Maza. Al termine di 90 minuti finisce la partita con il Sorrento che sale a quota 29 punti in classifica andando a meno due proprio dalla formazione pugliese.

VIDEO HIGHLIGHTS AUDACE CERIGNOLA SORRENTO: IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T. (Portiere), Coccia G. (dal 21′ st Miguel Angel), Capomaggio G., Allegrini G., Russo L., Tascone M., Ruggiero Z., Leonetti V. (dal 21′ st Tentardini A.), D’Ausilio M. (dal 38′ st Sosa F.), D’Andrea F., Malcore G.. A disposizione: Bezzon A., Bianco R., Carnevale A., Fares G. (Portiere), Neglia S., Rizzo A., Trezza S. (Portiere)

SORRENTO: del Sorbo L. (Portiere), Todisco G., Blondett E., Fusco F., Loreto C., Cuccurullo M., De Francesco A., Messori P. (dal 23′ st Panelli T.), Badje I. (dal 22′ st Martignago R.), Ravasio M., Vitale G. (dal 28′ st Bonavolonta A.). A disposizione: Capasso C., Caravaca T., Colombini L., D’Aniello A. (Portiere), Di Somma V., Kone S., Oliva M. (Portiere), Riccardi P., Scala S., Vitiello A.

Reti: al 26′ st D’Andrea F. (Audace Cerignola) al 15′ pt Ravasio M. (Sorrento) , al 18′ st Vitale G. (Sorrento) .

Ammonizioni: al 37′ pt Capomaggio G. (Audace Cerignola), al 8′ st Malcore G. (Audace Cerignola) al 22′ pt De Francesco A. (Sorrento), al 35′ pt Cuccurullo M. (Sorrento), al 38′ st Martignago R. (Sorrento).

Espulsioni: al 24′ st De Francesco A. (Sorrento).

