Video Audace Cerignola e Sorrento che si chiude con il vantaggio da parte della formazione pugliese grazie alla rete del difensore Santiago Visentin. Per la formazione campana poche occasioni per rientrare in partita con i padroni di casa che hanno tenuto meglio il campo. Nel corso della prima frazione cartellino giallo estratto all’attaccante Francesco Salvemini. Dopo 45 minuti il direttore di gara manda le squadre all’intervallo con i pugliesi sopra di un gol.

Nella seconda frazione arriva anche la rete di Salvemini che chiude i conti contro il Sorrente. L’ex Giugliano è bravissimo a timbrare il cartellino portando ai suoi i tre punti che consentono di approdare in solitaria al primo posto in classifica in attesa di scoprire il risultato della sfida del Monopoli. Per il Sorrento 13 punti in campionato che rimane, comunque, in corsa per i playoff.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA SORRENTO: IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA: Saracco U. (Portiere), Visentin S., Gonnelli L., Martinelli L., Coccia G., Paolucci L., Tascone M., Capomaggio G., Russo L., Ruggiero Z. (dal 19′ st Bianchini G.), Salvemini F.. A disposizione: Bianchini G., Carnevale A., Di Dio F., Faggioli A., Fares G. (Portiere), Gagliano L., Greco S. (Portiere), Ianzano D., Iurilli N., Ligi A., Miguel Angel, Parigini V., Pio Carrozza G., Tentardini A., Velasquez S.

SORRENTO: Del Sorbo L. (Portiere), Todisco G., Blondett E., Fusco F. (dal 20′ st Cadili A.), Colombini L., Colangiuli V. (dal 1′ st Carotenuto G.), Cuccurullo M. (dal 36′ st Scala S.), Cangianiello S., Guadagni G. (dal 21′ st Riccardi P.), Bolsius D. (dal 21′ st Polidori A.), Musso A.. A disposizione: Albertazzi M. (Portiere), Cadili A., Carotenuto G., Esposito D., Harrasser S., Lops F., Palella A., Polidori A., Riccardi P., Scala S., Vitiello A.

Reti: al 22′ pt Visentin S. (Audace Cerignola) , al 16′ st Salvemini F. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 40′ pt Salvemini F. (Audace Cerignola), al 18′ st Russo L. (Audace Cerignola), al 35′ st Martinelli L. (Audace Cerignola) al 17′ st Cangianiello S. (Sorrento).

VIDEO AUDACE CERIGNOLA SORRENTO: GOL E HIGHLIGHTS