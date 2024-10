DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SORRENTO: PER SPICCARE IL VOLO!

Manca sempre meno alla diretta Audace Cerignola Sorrento, partita che ci farà compagnia alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre per la nona giornata nel girone C di Serie C 2024-2025. Si tratta di un match che al momento vale la zona playoff: forse anche qualcosa in più per un’Audace Cerignola che arriva dal roboante 3-0 di Torre Annunziata e sta confermando le ambizioni già lanciate nelle ultime due stagioni, i gialloblu entrano nel turno con il quarto posto in classifica ma bisogna anche dire che al momento la graduatoria del girone C è corta, e i ribaltoni sono possibili anche nello spazio di novanta minuti.

Diretta/ Turris Audace Cerignola (risultato finale 0-3): due volte Salvemini (6 ottobre 2024)

Basti pensare che il Sorrento ha solo due punti in meno ma si trova appena dentro la zona playoff; ottima stagione al momento per i rossoneri, che nell’ultima giornata hanno pareggia contro il Trapani in una partita giocata decisamente meglio, al termine della quale hanno giustamente avuto qualche rimpianto. La differenza entrando nella diretta Audace Cerignola Sorrento è dunque minima e questa sera potrebbe succedere di tutto, noi aspettiamo che la partita prenda il via e nel frattempo proviamo a ipotizzare in che modo le due squadre potrebbero scendere sul terreno di gioco, facendo una rapida valutazione sulle probabili formazioni.

Diretta/ Sorrento Trapani (risultato finale 1-1): tutto nel primo tempo! (Serie C, 6 ottobre 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SORRENTO IN STREAMING VIDEO TV, COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Audace Cerignola Sorrento in tv viene garantita a coloro che sono abbonati alla televisione satellitare, e ancor più in particolare ai canali di Sky Sport con il pacchetto Calcio; sarà il solo modo di assistere alla partita di Serie C in televisione, naturalmente esistono le alternative che come sempre vengono fornite dalla diretta Audace Cerignola Sorrento in streaming video. In primo luogo grazie all’applicazione Sky Go per tutti i clienti del satellite, senza costi aggiuntivi, poi tramite la piattaforma Now Tv alla quale sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

Diretta/ Audace Cerignola Casertana (risultato finale 0-0): Heinz divora il gol! (Serie C, 29 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA SORRENTO

Sarà un 3-5-2 per Giuseppe Raffaele nella diretta Audace Cerignola Sorrento, ricordando che i pugliesi hanno perso Cuppone (rottura del crociato) dopo un grande avvio di campionato: al suo posto Ruggiero o Faggioli per sostenere Salvemini, autore di una doppietta contro la Turris; sugli esterni dovrebbero giocare Coccia e Luca Russo, in mezzo cerca spazio Sainz Maza – che può fare anche la seconda punta – con Paolucci e Tascone favoriti sulle mezzali, Capomaggio farà invece il regista basso. In difesa ecco Visentin, Gonnelli e Luca Martinelli a protezione del portiere Saracco.

Nella diretta Audace Cerignola Sorrento Enrico Barilari risponde con il 4-3-3: Blondett e Fusco proteggono Del Sorbo, Todisco e Colombini si piazzano sulle fasce, in mezzo al campo abbiamo il trio formato da Colangiuli, Cuccurullo e Cangianiello insidiati da Lops, mentre nel tridente offensivo ecco il centravanti Musso (in gol contro il Trapani) che se la gioca con Polidori in un bel testa a testa, Guadagni e Bolsius dovrebbero essere i due esterni ma attenzione alle candidature di Carotenuto, Riccardi e Scala.

QUOTE E PRONOSTICO AUDACE CERIGNOLA SORRENTO

Andiamo a leggere le quote che la Snai ha emesso a corredo della diretta Audace Cerignola Sorrento: netto favore del pronostico per i pugliesi, visto che il segno 1 per la vittoria dell’Audace Cerignola vi farebbe intascare una somma pari a 1,65 volte quanto messo sul piatto. La giocata sul segno X per il pareggio corrisponde invece a una vincita che ammonta a 3,40 volte la somma puntata, infine abbiamo un guadagno che ammonta a 5,00 volte la posta in palio sul segno X, che dovrete giocare per l’eventualità del pareggio.