Video/ Avellino Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: Malcore la riprende!

VIDEO AVELLINO AUDACE CERIGNOLA (1-1): LA PARTITA

Una commovente Audace Cerignola riagguanta nel finale l’Avellino nonostante l’inferiorità numerica e ammutolisce lo stadio Partenio in questa sfida valida per l’ottava giornata di Serie C, Girone C, conquistando un punto importantissimo per come è arrivato. Una gara dominata per lunghi tratti dall’Avellino, che nel primo tempo ha fatto la partita, ma è riuscito a rendersi pericoloso soltanto al 31esimo, con una conclusione sballata di Trotta da posizione molto defilata. Tanto possesso ma pochi spazi per gli attacchi irpini.

Nel secondo tempo la formazione campana non abbassa il baricentro ed alza i ritmi, provando a trovare un vantaggio che sarebbe meritato. Al 62esimo arriva l’episodio chiave: Gonnelli atterra Moretti in area di rigore, nel bel mezzo di un’azione confusa. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso, concedendo un penalty per i padroni di casa. Trotta è freddo e infila la sfera all’angolino. All’88esimo, però, il cuore del Cerignola prevale su tutto: Malcore raccoglie un perfetto lancio di un compagno dalla difesa e con una girata da bomber vero batte Marcone, insaccando in rete. Controllo e giocata meravigliose dell’autore del gol del pareggio.

VIDEO AVELLINO AUDACE CERIGNOLA (1-1): IL TABELLINO

MARCATORI: 19′ st Trotta rig. (A), 44′ st Malcore (AC).

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Tito; Franco (24′ st Dall’Oglio), Matera, Casarini; Ceccarelli (43′ st Micovschi), Trotta (28′ st Murano), Russo R. (43′ st Gambale). A disp.: Pane, Auriletto, Illanes, Rizzo, Garetto, Maisto. All.: Taurino.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Saracco; Botta (13′ st Gonnelli), Blondett, Ligi, Russo L.; Bianco (26′ st Capomaggio), Tascone, Sainz-Maza (26′ st Ruggiero); Achik (13′ st D’Ausilio), Malcore, Neglia (33′ st D’Andrea). A disp.: Fares, Trezza, Basile, Farucci, Olivera, Langella, Inguscio, Vitali. All.: La Porta.

ARBITRO: Sig. Matteo Centi della sezione di Terni.

ASSISTENTI: Sig.ri Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto, Fabio Dell’Acriprete della sezione di Vasto, Giuseppe Rispoli della sezione di Locri (quarto uomo).

ESPULSI: 16′ st Gonnelli (AC) per gioco pericoloso.

AMMONITI: 38′ pt Botta (AC) per gioco scorretto, 30′ st Ligi (AC) e 49′ st Matera (A) per gioco scorretto, 18′ st Russo (AC) e 38′ st Marcone (A) per comportamento non regolamentare.

NOTE: Angoli: 5-1. Recuperi: 0′ pt, 5′ st.

