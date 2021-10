Video/ Avellino Catanzaro (0-0): highlights. Nessun gol al Partenio: ennesimo pari

VIDEO AVELLINO-CATANZARO (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Partenio le formazioni di Avellino e Catanzaro si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali del primo tempo nessuna delle due compagini riesce a prendere in mano il controllo delle operazioni, incapaci di proporsi in zona offensiva in maniera efficace. I minuti scorrono sul cronometro e sono i giallorossi a mancare le opportunità maggiori per spezzare l’equilibrio vedendosi annullare un gol per fuorigioco con Vandeputte all’11’ e poi con la doppia occasione fallita da Verna e dallo stesso Vandeputte intorno al 29′.

Nella ripresa i Lupi provano a combinare qualcosa tramite la sortita offensiva proposta da D’Angelo intorno al 60′, incappando in ogni caso nella parata in due tempi dell’estremo difensore Branduani. Nell’ultima parte dell’incontro è di nuovo D’Angelo a rendersi protagonista cogliendo inutilmente la traversa al 76′ ed il suo collega Ciancio spara addosso a Branduani nel recupero al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Braglia, Carriero, Tito ed Aloi da un lato, Porcino e Welbeck dall’altro. Il punto conquistato in questo sesto turno di campionato permette sia all’Avellino che al Catanzaro di salire a quota 8 nella classifica del girone C della Serie C.

IL TABELLINO

Avellino-Catanzaro 0 a 0

AVELLINO (3-5-1-1) – Forte; Ciancio, Dossena, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, D’Angelo, Mignanelli; Mastalli; Maniero. A disp.: Pane, Tito, Sbraga, Matera, De Francesco, Gagliano, Messina. All.: Braglia.

CATANZARO (3-5-2) – Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo, Bearzotti, Verna, Welbeck, Vandeputte, Porcino, Vazquez, Cianci. A disp.: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, De Santis, Curiale, Bombagi, Monterisi, Cinelli, Ortisi, Risolo, Carlini, Gatti. All.: Calabro.

Arbitro: Paride Tremolada (sezione di Monza).

Ammoniti: 5′ Braglia(A); 33′ Porcino(C); 40′ Carriero(A); 44′ Welbeck(C); 90′ Tito(A); 90′ Aloi(A).

