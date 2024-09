VIDEO AVELLINO FOGGIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi l’Avellino ha la meglio sul Foggia vincendo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoneri tentano immediatamente di cogliere di sorpresa gli irpini con un colpo di testa di Camigliano già al 1′ ed i biancoverdi rispondono subito al 3′ senza impensierire il portiere Perina con una giocata di Patierno.

I minuti passano ed i Lupi riescono a spezzare l’equilibrio di partenza proprio grazie a Patierno, in gol al 29′ con un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Palmiero. Il raddoppio arriva poi al 37′ e porta la firma del solito Patierno, bravo a siglare il bis sempre di testa ma in questo caso approfittando di un pallone mal controllato da Perina su un tiro deviato provato da Gori.

Nel secondo tempo i pugliesi sembrano ripartire con l’obiettivo quantomeno di ridurre il distacco e suonano quindi la carica al 55′ con un colpo di testa impreciso di Salines, ispirato da un lancio di Danzi. Nel finale i Diavoli del Sud riaprono il match alimentando le loro speranze di rimonta con il gol firmato da Zunno, su suggerimento di Orlando, al 90′ e lo stesso Orlando chiama Iannarilli alla parata sul suo tiro a giro del 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Renzi, proveniente dalla sezione di Pesaro, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Cancellotti al 15′, Iannarilli al 68′ e Sounas al 76′ da un lato, Gargiulo al 24′, Emmausso al 30′, Tascone al 34′, Danzi, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsio tra il 49′ ed il 58′, e Felicioli al 77′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono all’Avellino di salire a quota 7 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 scavalcando i diretti rivali di giornata del Foggia, rimasti appunto fermi a 5 punti.

VIDEO AVELLINO FOGGIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS