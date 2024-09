DIRETTA AVELLINO FOGGIA, SERVONO PUNTI

Se il campionato finisse oggi, le due squadre dovrebbero disputare i layout. Certamente siamo appena alla settima giornata, ma questo è per far capire che la diretta Avellino Foggia racconta di formazioni in difficoltà.

Questa domenica 29 settembre 2024 alle ore 20:45 l’Avellino cerca ancora la prima vittoria in campionato dopo i quattro pareggi contro Giugliano, Audace Cerignola, Cavese e Turris più le sconfitte con Picerno e Latina.

Il Foggia invece è reduce da due sconfitte di fila contro Benevento e Giugliano, anche se una sfida l’ha già vinta ovvero la seconda giornata contro l’Altamura. I punti in classifica dei rossonero sono 5, uno in più dei biancoverdi.

DIRETTA AVELLINO FOGGIA, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO E YV

Siamo arrivati al paragrafo relativo alla diretta Avellino Foggia. Per vedere l’incontro dovrete necessariamente abbonarvi a Sky oppure NOW.

Discorso analogo invece per quanto concerne la diretta streaming Avellino Foggia. Tramite smartphone, tablet e computer si potrà assistere all’evento grazie all’abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FOGGIA

Questo è il momento ideale per presentare le probabili formazioni della diretta Avellino Foggia. I biancoverdi si disporranno secondo il 4-3-3 con Pane in porta e Ricciardi, Moretti, Benedetti e Tito in difesa. A centrocampo Mazzocco e D’Angelo saranno le mezzali con Casarini in regia e il tridente Trotta-Marconi-Russo.

La risposta del Foggia arriva con il 3-5-2 con Nobile tra i pali, pacchetto arretrato con Garattoni, Schenetti e Costa. Agiranno da esterni Petermann e Nicolao con Vacca, Garofalo e Malomo in mediana. Davanti Ogunseye-Di Noia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AVELLINO FOGGIA

Ora vediamoci insieme le quote per le scommesse Avellino Foggia. La squadra favorita è quella di casa che è data a 2.04. Il segno X del pareggio viene invece offerto a 3.30 mentre i bookmakers alzano leggermente il 2 a 3.40.

Se volete scommettere sui gol, sappiamo che l’Over 2.5 è a 2.07 contro l’Under a 1.62. Il Gol è a 1.85 con il No Gol a 1.73.