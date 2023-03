Video/ Avellino Foggia (3-2) gol ed highlights: lupi trascinati dai palermitani!

Video Avellino Foggia che si presenta decisamente come una delle parti più importanti di questa 31º giornata del campionato di Serie C girone C. La gara non perde troppo tempo per sbloccarsi, a trovare il goal è il palermitano D’Angelo abile ad inserirsi all’interno dell’area di rigore e sbucare con un preciso colpo di testa battendo il portiere dopo la traversa beccata da Marconi. Lo stesso giocatore, andato vicino al goal beccando la traversa in piano, nel finale di primo tempo riesce a mettersi in proprio e trovare la rete del 2-0. Avellino che dopo 45 minuti si ritrova avanti contro un Foggia che, dopo aver subito il primo goal, sembrava poter rispondere, ma così non è stato e ha subito anche la rete del doppio vantaggio.

Mestre, ladro seriale in Chiesa/ Don Marco lo attende fuori e lo fa arrestare

Secondo tempo meraviglioso allo stadio Partenio di Avellino con il Foggia che risponde ai due gol iniziali subiti all’interno dei primi 45 minuti di gioco, con la doppietta del bomber Ogunseye. L’attaccante italiano ex Modena e Cittadella, grazie alla doppietta di oggi, firma la casella dei 9 gol in campionato che si aggiungono ai tre in Coppa Italia per un totale di 12 gol stagionali. Foggia che dopo la doppietta di Ogunseye sembra crederci poi nei minuti finali ecco tutta la forza dell’Avellino che, trascinata dai palermitani, trova il gol del vantaggio e della vittoria con Antonio Di Gaudio.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si riavvicinano?/ "Sempre un posto nel mio cuore"

VIDEO AVELLINO FOGGIA: IL TABELLINO

AVELLINO: Benedetti S., Casarini F., D’Angelo Sonny (dal 15′ st Matera A.), Marconi M., Mazzocco D. (dal 31′ st Maisto F.), Moretti L., Pane P. (Portiere), Ricciardi M., Russo R. (dal 45’+2 st Aya R.), Tito F., Trotta M.. A disposizione: Aya R., Di Gaudio A., Gambale D., Garetto M., Maisto F., Marcone R. (Portiere), Matera A., Pizzella A. (Portiere), Rizzo A., Sottini E., Tounkara M.

FOGGIA: Costa F., Di Pasquale D. (dal 45’+4 st Battimelli G.), Frigerio M. R. (dal 1′ st Peralta D.), Garattoni A. (dal 30′ st Bjarkason B.), Iacoponi D. (dal 45’+4 st Markic T.), Kontek I. (dal 15′ st Leo D.), Ngagne D. (Portiere), Odjer M., Ogunseye R., Petermann D., Rutjens C.. A disposizione: Agnelli G., Battimelli G., Bjarkason B., Capogna P., Leo D., Markic T., Nobile T. (Portiere), Peralta D., Pirro G. (Portiere), Schenetti A., Vacca A.

Nicole Murgia choc/ "Donnamaria? Gli ho scritto ma non ha risposto"

Reti: al 9′ pt D’Angelo Sonny (Avellino) , al 45’+2 pt Marconi M. (Avellino) , al 45’+1 st Di Gaudio A. (Avellino) al 14′ st Ogunseye R. (Foggia) , al 29′ st Ogunseye R. (Foggia) .

Ammonizioni: al 27′ pt D’Angelo Sonny (Avellino), al 20′ st Mazzocco D. (Avellino), al 40′ st Matera A. (Avellino), al 42′ st Di Gaudio A. (Avellino) al 12′ pt Garattoni A. (Foggia), al 15′ pt Costa F. (Foggia), al 45’+2 pt Ngagne D. (Foggia), al 45’+6 st Di Pasquale D. (Foggia).avell

CLICCA QUI PER IL VIDEO AVELLINO FOGGIA: GOL ED HIGHLIGHTS

© RIPRODUZIONE RISERVATA