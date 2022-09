Video/ Avellino Gelbison (0-0) highlights: delusione in casa irpina! (Serie C)

VIDEO AVELLINO GELBISON (0-0): PARI SENZA GOL

Video Avellino Gelbison che termina con il primo tempo fermo sul risultato di 0-0. Reti bianche allo stadio Partenio di Avellino con i padroni di casa che non sfruttano le occasioni soprattutto con Di Gaudio. Lo stesso esterno palermitano ex Carpi ha delle occasioni che però non sfrutta al meglio le azioni create soprattutto dagli spazi dall’altra parte di Kanoute, ex Catanzaro e Palermo. L’occasione più importante accade tra i piedi di Casarini che si gira bene e becca il palo in pieno, sfortunato qui l’ex Bologna ed Alessandria, grande acquisto della campagna acquisti estiva. Primo tempo che finisce con le squadre all’intervallo sul risultato di 0-0.

Non sfrutta il secondo tempo la squadra di Bucaro. L’Avellino non approfitta del fattore casa e sale solamente a quota 1 punto dopo il flop della prima di campionato persa contro il Pescara per 1-0 con il gol di Facundo Lescano. Nel secondo tempo si scalda l’asse Tito e Di Gaudio sulla fascia mancina della squadra di casa che provano ad inventare qualcosa. L’ingresso dell’ex Palermo Jacopo Dall’Oglio da maggiore tecnica a centrocampo ma niente da fare ancora per l’Avellino che va vicinissima al gol con un altro ex Palermo Kanoute che di testa incorna bene ma l’ottimo intervento della difesa gli nega la prima gioia stagionale. Rimane, dunque, 0-0 ed Avellino che non approfitta dell presenza del pubblico allo stadio dei lupi e guadagna solamente un punto, con la testa già rivolta verso il prossimo match contro il Monopoli, oggi sconfitto a Crotone.

VIDEO AVELLINO GELBISON: IL TABELLINO

AVELLINO: Marcone R., Aya R., Casarini F., Di Gaudio A. (dal 40′ st Trotta M.), Franco D. (dal 23′ st Dall’Oglio J.), Kanoute M., Moretti L., Murano J. (dal 14′ st Gambale D.), Rizzo A. (dal 14′ st Ricciardi M.), Tito F. (dal 40′ st Guadagno G.), Zanandrea G..



GELBISON CILENTO: Vitale S. (Portiere), Bonalumi S., Cargnelutti R., De Sena C. (dal 32′ st Sorrentino L.), Foresta G. (dal 6′ st Fornito G.), Gilli M., Graziani V. (dal 26′ st Marong B.), Loreto C., Sane A. (dal 6′ st Kyeremateng N.), Statella G. (dal 25′ st Savini G.), Uliano F..

Ammonizioni: al 23′ pt Foresta G. (Gelbison Cilento), al 11′ st Gilli M. (Gelbison Cilento), al 42′ st Ricciardi M. (Gelbison Cilento).

