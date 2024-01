Video/ Avellino Sorrento (0-1) gol e highlights: segna Ravasio! (Serie C 29 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AVELLINO SORRENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi il Sorrento supera in trasferta l’Avellino per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Maiuri si affacciano in zona offensiva sparando alto con Ravasio al 13′ ed i padroni di casa allenati da mister Pazienza replicano al 14′ con un tiro di Sgarbi parato da Del Sorbo. I minuti scorrono sul cronometro e le cose si mettono in salita per i Costieri, rimasti in inferiorità numerica dal 20′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Blondett, reo di aver fermato irregolarmente Varela lanciato in porta, forzando anche il cambio di Badje con Di Somma al 24′.

Gli irpini insistono e collezionano alcune opportunità fallite con Varela, Armellino e Rigione tra il 33′ ed il 43′. Nel secondo tempo i biancoverdi ripartono nello stesso modo in cui avevano concluso la frazione di gioco e quindi concludendo alto sopra la traversa con Tito al 50′. Sul fronte opposto Vitale non capitalizza un contropiede improvviso al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri riescono invece a passare in vantaggio al 72′ grazie alla rete messa a segno dal solito Ravasio, bravo a concretizzare l’assist offertogli dal suo compagno Todisco.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Giaccaglia, proveniente dalla sezione di Jesi, oltre ad aver espulso Blondett con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Sgarbi, Patierno, Armellino e Russo da un lato, Vitale e Del Sorbo dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono al Sorrento di salire a quota 35 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’Avellino non si muove, rimanendo fermo a 41 punti.

Avellino-Sorrento 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Ravasio(S).

Assist: 72′ Todisco(S).

AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Cionek, Cancellotti, Rigione; Ricciardi, Lores Varela, Armellino, De Cristofaro, Tito; Sgarbi, Patierno. Allenatore: Pazienza.

SORRENTO (4-3-3) – Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Messori, Cuccurullo, De Francesco; Badje, Ravasio, Vitale. Allenatore: Maiuri.

Arbitro: Filippo Giaccaglia (sezione di Jesi).

Ammoniti: 6′ Sgarbi(A); 8′ Patierno(A); 32′ Vitale(S); 69′ Armellino(A); 77′ Del Sorbo(S); 82′ Russo(A).

Espulsi: 20′ Blondett(S).

