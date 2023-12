Video/ Avellino Turris (0-0) highlights: reti bianche nel derby campano (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS AVELLINO TURRIS: SINTESI

Il derby tra Avellino e Turris termina a reti bianche. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Rigione ci prova da fuori area, palla deviata con Fasolino che risponde presente. Giannone in mezzo, ci arriva di testa De Felice che prende la traversa! Ricciardi in mezzo, il tiro di Patierno diventa un assist per Marconi che spreca a porta vuota! Patierno di testa a botta sicura, si supera Fasolino! Palmero ci prova dai venti metri, palla altissima. La prima frazione di gara termina a reti bianche.

Cum crossa per De Felice che controlla e calcia, grandissima la parata di Ghidotti. Patierno scatta sul fuorigioco e calcia, ottima la risposta di Fasolino. Non si sblocca il derby campano, mancano circa venti minuti alla fine del match. Maisto ci prova da fuori area, Fasolino respinge centrale, Patierno da due passi la mette alta. Tito per Patierno che colpisce da due passi, grande parata di Fasolino! Mulè da buona posizione, palla fuori. Termina il match.

IL TABELLINO DI AVELLINO TURRIS

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cionek (22’st Tito), Rigione, Mulè; Cancellotti, Lores Varela (26’st Maisto), Palmiero (42’st Pezzella), Armellino, Ricciardi; Patierno, Marconi (26’st Gori). All: Pazienza.

A disp.: Pane, Pizzella, Falbo, Benedetti, Sannipoli, Dall’Oglio, Casarini, D’Angelo, Fusco.

TURRIS (4-3-3): Fasolino; Maestrelli (36’st Cocetta), Esempio, Frascatore; Cum, Matera (20’st Scaccabarozzi), Franco, Burgio (36’st Contessa); Giannone, De Felice (34’st Maniero), Nocerino (34’st Pugliese). All: Caneo.

A disp: Iuliano, Pagano, Miceli, Guida, Pavone, Rizzo, Onda.

ARBITRO: Mattia Caldera di Como.













