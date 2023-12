DIRETTA/ Avellino Turris (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (oggi 3 dicembre 2023)

DIRETTA AVELLINO TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della gara che vede affrontarsi Avellino Turris presenta un importante derby campano che si giocherà allo stadio Partenio a partire dalle 20:45. Guardando la classifica si evidenziano due squadre che si ritrovano rispettivamente al quinto e diciassettesimo posto. Padroni di casa che hanno raccolto 26 punti in campionato in 15 partite conditi da 22 reti realizzate e 12 subite. Brilla l’attaccante Gabriele Gori, assente nell’ultima sfida contro la Juve Stabia e a secco nei due match precedenti contro Picerno e Giugliano. Il gol manca dal 12 novembre quando realizzò una doppietta in trasferta contro il Brindisi.

Segue a quota 5 reti il giovane attaccante Lorenzo Sgarbi. Con 22 gol realizzati risulta essere il terzo miglior attacco di questo campionato. Ospiti che hanno trovato la via del gol in 22 occasioni come gli irpini. Turris che con l’Avellino rappresenta il terzo miglior attacco di questo campionato; la differenza si pone sull’aspetto difensivo. Con 29 gol subiti la formazione campana ospite risulta essere la difesa più battuta di questo campionato alla pari del Brindisi, penultimo in classifica. Il miglior marcatore della formazione Torre del Greco risulta essere Gianluca D’Auria. (Marco Genduso)

AVELLINO TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Avellino Turris sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Turris in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AVELLINO TURRIS: DERBY CAMPANO!

Avellino Turris, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Un derby campano che mette in palio punti importantissimi tra due squadre che lottano per obiettivi totalmente diversi.

L’Avellino occupa il terzo posto in classifica con 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Dopo un incredibile filotto positivo, la compagine bianco verde ha raccolto due sconfitte: 1-3 contro il Giugliano e 2-0 contro il Picerno. La Turris, invece, è diciassettesima a quota 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e nove sconfitte: dopo una lunga serie di ko, è arrivato il pareggio per 1-1 contro l’Audace Cerignola.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TURRIS

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Avellino Turris, è arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, Pazienza si affida al 3-5-2: Ghidotti, Cancellotti, Armellino, Mule, Sannipoli, Lores, Palmiero, Casarini, Ricciardi, Sgarbi, Marconi. Passiamo adesso alla compagine di Torre Annunziata, schierata con il 3-4-3: Fasolino, Esempio, Contessa, Maestrelli, Burgio, Franco, Scaccabarozzi, Cum, D’Auria, Giannone, De Felice.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Avellino Turris vedono nettamente favorita la formazione allenata da Pazienza. Prendiamo in esame i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Avellino è a 1,37, il pareggio è a 4,10, mentre il successo della Turris è a 7,40. L’Under 2,5 è a 1,72, mentre l’Over 2,5 paga 1,90. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,10 e 1,57.











