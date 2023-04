Video/ Az Alkmaar Anderlecht (4-1 dcr) gol e highlights: Ryan protagonista tra i pali

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AZ ALKMAAR ANDERLECHT: SPETTACOLO!

Video AZ Alkmaar Anderlecht che inizia con la rete dagli undici metri realizzata da Pavlidis che conferma il suo meraviglioso momento di forma positivo. L’attaccante calcia bene toccando il palo e palla in rete. Anderlecht che risponde cercando di imporre il proprio gioco ma la formazione olandese si difende bene dopo i due gol realizzati. Vantaggio Az Alkmaar che poco dopo trova anche la rete del raddoppio sempre con Pavlidis che è bravissimo ad arrivare puntuale al tap in.

Video/ Nizza Basilea (1-2) gol e highlights: gli svizzeri qualificati alle semifinali

Dopo 45 minuti vantaggio doppio da parte della squadra di casa che crede nella rimonta dopo la sconfitta nel turno dei quarti di finale di Conference League. Attacca la formazione olandese ma non riesce a colpire realizzando il tris e formazioni che volano al termine del secondo tempo ai supplementari.

Anderlecht che nel secondo tempo ha cercato di trovare il gol per portare a casa la qualificazione con l’ottima giocata da parte del giocatore in maglia numero 36 Dreyer. Tunnel e tiro a giro che per poco non fa saltare dalla sedia tutti i tifosi belgi che stanno assistendo al match. Gara molto ricca di contrasti e cartellini gialli, ben quattro per i padroni di casa e due per gli ospiti. Tra i calciatori ammoniti ha anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Diawara ex giocatore di Roma e Napoli. A fine dei tempi supplementari le due formazioni vanno ai rigori. Sbaglia Vertonghen contro Ryan. Al termine della lotteria passa l’Az Alkmaar con Ryan protagonista con due rigori parati.

Video/ West Ham Gent (4-1) gol e highlights: Hammers travolgenti, doppietta Antonio

VIDEO AZ ALKMAAR ANDERLECHT: IL TABELLINO

ALKMAAR: Lahdo M., de Wit M., Meerdink M., Ryan M. (Portiere), Sugawara Y., Chatzidiakos P., Beukema S., Kerkez M. (dal 11′ pts de Wit M.), Clasie J., Mijnans S., Reijnders T., Odgaard J., Pavlidis V. (dal 1′ st Lahdo M.), van Brederode M. (dal 11′ pts Meerdink M.). A disposizione: Bazoer R., Buurmeester Z., Deen D. (Portiere), Dekker M., Goes W., Mihailovic D., Vanheusden Z., Verhulst H. (Portiere) Allenatore: Jansen P..

ANDERLECHT: Sardella K., Stroeykens M., Arnstad K., Angulo N., Kana M., Verbruggen B. (Portiere), Murillo M. (dal 17′ st Sardella K.), Debast Z., Vertonghen J., N’Diaye M., Dreyer A., Diawara A. (dal 7′ sts Kana M.), Refaelov L. (dal 31′ st Stroeykens M.), Ashimeru M. (dal 45′ st Arnstad K.), Amuzu F., Slimani I. (dal 1′ sts Angulo N.). A disposizione: Coosemans C. (Portiere), Delcroix H., Leoni T., Lissens L., Sadiki N., Stassin L., Van Crombrugge H. (Portiere) Allenatore: Riemer B..

Video/ Fiorentina Lech Poznan (2-3) gol e highlights: Sottil regala la qualificazione

Reti: al 5′ pt Pavlidis V. (Alkmaar) , al 13′ pt Pavlidis V. (Alkmaar) .

Ammonizioni: al 29′ pt Reijnders T. (Alkmaar), al 40′ pt Pavlidis V. (Alkmaar), al 14′ st Kerkez M. (Alkmaar), al 35′ st Mijnans S. (Alkmaar) al 33′ pt Diawara A. (Anderlecht), al 10′ st Amuzu F. (Anderlecht).

© RIPRODUZIONE RISERVATA