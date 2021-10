Video bacio Miriana Trevisan e Nicola Pisu/ Al GF Vip fanno il tifo per la coppia:“hanno limonato?”

A distanza di quasi un mese dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è arrivato il secondo bacio nella spiatissima Casa! Dopo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié – sempre più in rotta – arriva quello tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Complice il party di compleanno di Manila Nazzaro, subito dopo i festeggiamenti la showgirl ed il figlio della Mirigliani si sono ritrovati insieme a farsi compagnia nella stanza arancione. Distesi sul letto, la Trevisan ha cercato di indagare sull’interesse di Nicola nei confronti di Soleil Sorge e delle altre donne della Casa.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan nuova coppia al Grande Fratello Vip?/ A letto insieme…

Una conversazione destinata a concludersi brevemente per via del sonno che sembra travolgere Miriana, a differenza di Pisu, ancora particolarmente sveglio. Una volta spente le luci della Casa, il Vippone ha approfittato dell’oscurità per abbracciare l’ex Ragazza di Non è la Rai che sembra aver apprezzato particolarmente il gesto inaspettato. Un momento di tenerezza che non è passato inosservato al resto degli inquilini i quali si sono premurati di chiamare anche gli altri per renderli partecipi dell’avvicinamento tra i due Vipponi.

Nicola Pisu bacia Soleil Sorge? No, lei rifiuta!/ Ripiega su Miriana Trevisan che...

Video bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: il primo di una lunga serie?

Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, dunque, si sono riuniti attorno a Miriana Trevisan e Nicola Pisu in attesa dell’arrivo del fatidico bacio tra i due i quali non hanno affatto deluso le aspettative dei loro amici e mettendo da parte l’imbarazzo si sono lasciati andare al primo di una lunga serie di baci. La scena ha fomentato ulteriormente i loro compagni di avventura che, a partire da Aldo Montano, si sono impegnati prontamente a costruire una capanna per loro tra i divani fatta di cuscini e coperte. “Ma hanno limonato? Comunque c’è da dire che c’è un tasso di romanticismo altissimo eh?”, ha scherzato Manila Nazzaro.

Grande Fratello Vip 2021/ Il crollo di Miriana Trevisan dopo lo scontro con Raffaella Fico

Nel frattempo Nicola è riuscito nell’intento di convincere la sua nuova amica speciale a passare la notte insieme, ed alla fine così è stato. La Vippona gli ha permesso di mettersi sotto le coperte al suo fianco e Nicola l’ha abbracciata con dolcezza chiudendo così la serata. Dopo il primo bacio tra i due potrebbero presto essercene degli altri? L’imbarazzo ha successivamente preso il sopravvento e finora sono proseguiti solo teneri baci sulle guance, ma le cose nella Casa del GF Vip potrebbero presto evolversi in modo del tutto inaspettato. CLICCA QUI PER IL BACIO TRA MIRIANA E NICOLA



© RIPRODUZIONE RISERVATA