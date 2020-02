Video Bacio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 2020

Il feeling tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si è concretizzato con un bacio passionale. L’ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sono lasciati andare alla passione. Soli, con tutti gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020 già a letto, in giardino, Clizia e Paolo, dopo un gioco di sguardi, hanno deciso di lasciarsi andare. A prendere l’iniziativa è stato Paolo che, sempre più preso dalla Incorvaia, ha deciso di agire baciandola con passione.

Sorpresa, Clizia si è poi lasciata andare tra le braccia di Ciavarro che, poi, in confessionale, ha ammesso di sentirsi come un quindicenne e di essere stato stregato dagli occhi di Clizia. La coppia che tutti i fans del reality sognavano sin dal primo giorno, dunque, sta nascendo davvero? A spegnere, almeno per il momento, il sogno dei telespettatori più romantici dei fans del reality, è stata proprio Clizia che ha fatto un passo indietro dopo il bacio. L’ex moglie di Francesco Sarcina, infatti, pur non nascondendo il proprio interesse nei confronti del figlio di Eleonora Giorgi, parlando con Andrea Denver, ha dichiarato di avere numerosi sensi di colpa

VIDEO DEL BACIO TRA CLIZIA A PAOLO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 9 Feb 2020 alle ore 4:00 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA