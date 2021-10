Diretta Barcellona Dinamo Kiev/ Streaming video tv: ultima chance (Champions League)

DIRETTA BARCELLONA DINAMO KIEV: ULTIMA CHIAMATA PER I BLAUGRANA

Barcellona Dinamo Kiev, in diretta mercoledì 20 ottobre alle ore 18:45, presso il Camp Nou, sarà valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Con una partenza disastrosa, il Barcellona è ultimo nel girone E con 0 punti. La formazione di Koeman è uscita sconfitta all’esordio contro il Bayen Monaco, perdendo 0-3 in casa ed è reduce dal pesante KO subito a Lisbona dal Benfica, con un secco 3-0. Per i blaugrana si tratta quindi dell’ultima spiaggia e sono chiamati alla vittoria per sperare nel passaggio alla fase successiva della competizione.

Ambizioni sicuramente diverse per la Dinamo Kiev di Micea Lucescu. Se in Ucraina è prima in classifica, con l’obiettivo è difendere il titolo conquistato nello scorso campionato, in Champions League, un terzo posto e la conseguente qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Europa League, sarebbe un ottimo traguardo. Nel girone E sono terzi con un punto, conquistato nel match di esordio con il Benfica, gara terminata 0-0. Nell’ultima uscita europea, la Dinamo Kiev ha subito una pesante sconfitta per 5-0 in casa del Bayern Monaco.

DIRETTA BARCELLONA DINAMO KIEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Dinamo Kiev di Champions League sarà garantita dall’emittente satellitare Sky Sport, la quale ne detiene i diritti televisivi. Per poter seguire l’incontro è necessario essere abbonati al pacchetto calcio. E’ possibile seguirla anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go. La novità di quest’anno riguarda Infinity +, broadcaster di Mediaset, che trasmette gli incontri di Champions League in diretta streaming video attraverso l’applicazione dedicata. Anche in questo caso è necessario essere abbonati al servizi.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA DINAMO KIEV

Andiamo a vedere le probabili formazioni che dovrebbero prendere parte alla sfida di Champions League, Barcellona Dinamo Kiev. Il tecnico blaugrana, Koeman dovrebbe affidarsi al classico modulo 4-3-3. Tra i pali l’inamovibile Ter Stegen. In difesa, Dest sulla destra, Balde a sinistra e Piqué e Lenglet al centro. In cabina di regia Busquets, affiancato da De Jong e Sergi Roberto. In attacco il tridente Depay, Luuk De Jong e Ansu Fati.

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev dovrebbe schierare i suoi uomini con 4-2-3-1. Boyko a difendere la porta. Kedziora, Zabarnyi, Shabanov e Mykolenko a comporre il reparto difensivo. La coppia in mediana dovrebbe essere composta da Sydorchuk e Shaparenko. Sulla trequarti spazio al trio formato da Tsygankov, Buylaskyi e De Pena. L’unica punta dovrebbe essere Shkurin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote della partita Barcellona Dinamo Kiev di Champions League proposte dall’agenzia Snai. I blaugrana hanno tutti i favori dei pronostici. Il successo del Barcellona, abbinato al segno 1 ha una quota di 1.23. Poco probabile il pareggio, anche se non sarebbe da escludere, il segno X è quotato 6.50. Sembrerebbe poco probabile la vittoria esterna della Dinamo Kiev, con il segno 2 quotato a 11.00.



