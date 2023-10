Video/ Barcellona Shakhtar (risultato 2-1) gol e highlights: catalani a punteggio pieno (Champions League)

VIDEO BARCELLONA SHAKHTAR 2-1

Il Barcellona vince contro un coriaceo Shakhtar e resta a punteggio pieno nel girone. Il Barcellona cerca subito di prendere in mano la partita, e al 7′, Riznky si fa notare con una buona parata su un tiro di Fermin. Anche Ferran Torres cerca di rendersi pericoloso, ma lo Shakhtar Donetsk sembra a suo agio nel mantenere il possesso palla e nel resistere alla pressione iniziale dei catalani. Alcune combinazioni tra Ferran Torres e Joao Felix tentano di aprire spazi in avanti, ma trovano difficoltà. Al 25′ Joao Felix ha un’ottima occasione, e il Barcellona cresce. Alla mezz’ora, il vantaggio arriva grazie a un’azione di Ferran Torres, il giocatore più pericoloso fino a quel momento. La squadra catalana aumenta il ritmo e al trentaseiesimo minuto raddoppia grazie a Fermin Lopez, che segna dopo essersi liberato dalla marcatura di Azarov. Il Barcellona gestisce bene il resto del primo tempo e va all’intervallo in vantaggio per 2-0 sullo Shakhtar Donetsk.

Video/ Newcastle Borussia Dortmund (0-1) gol e highlights: Nmecha espugna il St. James'Park (25 ottobre 2023)

Nel secondo tempo, Joao Felix ha subito un’ottima occasione con un colpo di testa, ma Riznyk fa una grande parata. Viene ammonito Kryskiv nello Shakhtar, e Riznyk para in modo sicuro la punizione successiva di Marcos Alonso. Joao Felix prova ancora, ma al 14′ il terzo gol di Ferran Torres viene annullato per fuorigioco. Al diciassettesimo minuto, gli ucraini approfittano della situazione. Azarov serve un grande assist a Sudakov, che riapre la partita segnando il gol del 2-1. Al venticinquesimo minuto, viene annullato anche un gol di Fermin Lopez, mentre al ventisettesimo minuto Konoplya dello Shakhtar viene ammonito. Sudakov e Azarov cercano di penetrare, e gli ucraini cercano coraggiosamente il pareggio. Al trentottesimo, Stepanenko calcia un potente tiro che finisce fuori misura. Anche Bondar dello Shakhtar riceve un cartellino giallo. Ci sono otto minuti di recupero, ma il Barcellona rischia poco e conquista una vittoria fondamentale per il girone.

Video/ Young Boys Manchester City (1-3) gol e highlights: doppietta di Haaland! (Champions, 25 ottobre 2023)

IL TABELLINO DELLA PARTITA: BARCELLONA SHAKHTAR 2 1

Reti: al 28′ pt Torres F. (Barcellona) , al 36′ pt Lopez F. (Barcellona), al 17′ st Sudakov G. (Shakhtar) .

BARCELLONA: ter Stegen M., Cancelo J., Araujo R., Martinez I. (dal 37′ st Christensen A.), Alonso M. (dal 25′ st Balde A.), Lopez F. (dal 37′ st Casado M.), Romeu O., Gundogan I., Yamal L., Torres F., Joao Felix (dal 30′ st Guiu M.). A disposizione: Astralaga A., Cubarsi P., Fort H., Garrido A., Pena I. (Portiere) Allenatore: Xavi.

SHAKHTAR: Riznyk D., Konoplya Y., Bondar V., Matviienko M., Azarovi I., Stepanenko T. (dal 45’+2 st Eguinaldo), Zubkov O., Bondarenko A., Sudakov G., Kryskiv D. (dal 18′ st Newerton), Sikan D. (dal 25′ st Kelsy K.). A disposizione: Rudko A., Castillo D., Chygrynskiy D., Gocholeishvili G., Nazaryna Y., Ocheretko O., Rakitskyi Y., Shved M., Topalov D. Allenatore: Pusic M..

Video/ Celtic Atletico Madrid (2-2) gol e highlights: Morata agguanta il pari (25 ottobre 2023)

NOTE: Ammonizioni: al 43′ pt Torres F. (Barcellona), al 30′ st Balde A. (Barcellona) al 5′ st Kryskiv D. (Shakhtar), al 27′ st Konoplya Y. (Shakhtar), al 42′ st Bondar V. (Shakhtar).

CLICCA QUI PER IL VIDEO BARCELLONA SHAKHTAR

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Fiorentina Empoli (risultato 0-2) gol e highlights. Derby toscano agli azzurri! (Serie A)VIDEO/ Pontedera Rimini (risultato 4-0) gol e highlights. Strapotere granata (Serie C, 16 ottobre 2023)VIDEO/ Messina Casertana (risultato 1-1) gol e highlights. Damian firma il pari (Serie C, 11 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA