Video/ Barcellona Valencia (1-2): highlights e gol, la Copa del Rey ai pipistrelli

All’Estadio Benito Villamarin di Siviglia il Valencia torna alla vittoria di Coppa del Re 11 anni dopo l’ultima volta. Era il 2008 e i bianconeri piegarono il Getafe. Stavolta c’era di fronte il super Barcellona, campione di Spagna e capace di giocare la sesta finale di Coppa del Re consecutiva, delle quali le ultime quattro avevano sempre visto i blaugrana vincenti. La maledizione delle finali continua però per Messi, che dopo quelle con la Nazionale argentina ne perde una pesante anche col Barcellona. Nell’anno del Centenario del club è il Valencia ad alzare la Coppa al cielo grazie a un primo tempo perfetto, in cui la squadra di Marcelino ha colpito al 22′ con una gran botta del bomber francese Gameiro e al 36′ con Rodrigo, che ha sfruttato al meglio un perfetto assist di Soler. Come si vede nel video di Barcellona Valencia, il club blaugrana prova a scuotersi dopo un primo tempo evanescente a livello offensivo e al 45′ Messi impegna severamente il portiere avversario Domenech.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Valencia continua a rendersi pericoloso in contropiede, ma è Messi l’uomo da seguire. L’argentino coglie un palo all’11’ e al 28′ della ripresa riesce ad accorciare le distanze con una conclusione imparabile. Ci si aspetterebbe un forcing assoluto del Barcellona, ma è a questo punto che il Valencia mette in mostra tutta la sua solidità, resistendo anche nei 6′ di recupero e portando a casa il trofeo. Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions, il Barca deve invece rinunciare a quello che sarebbe stato il nono “Doblete” della sua storia.

VIDEO BARCELLONA VALENCIA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA