Video/ Bari Benevento (2-0) gol e highlights: i sanniti chiudono in 9! (Serie B)

VIDEO BARI BENEVENTO: TORNA AL GOL ANTENUCCI

Bari Benevento video gol e highlights della sfida valida per la 31esima giornata di Serie B. Al “San Nicola” gara condizionata dal cartellino rosso rimediato da Acampora nel primo tempo che, di fatto, ha consentito ai padroni di casa di padroneggiare nella sfida. Nella ripresa poi la seconda espulsione di giornata ha definitivamente tagliato le gambe ai sanniti. Vittoria molto preziosa per il Bari, ora al terzo posto dopo aver scavalcato il Sudtirol. Situazione complicata, invece, per il Benevento sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Meglio gli ospiti, però, in avvio di gara, leggermente in difficoltà la formazione di mister Mignani che fatica a rendersi pericolosa. Il primo cartellino giallo dell’incontro lo guadagna Acampora, autore di un intervento in ritardo su Bellomo. Il primo squillo del Bari porta la firma di Pucino che, direttamente su calcio piazzato, impegna Paleari. Prima dell’intervallo la partita, sin qui tranquilla, prende una piega molto nervosa a seguito di un controllo VAR che non aggiudica un calcio di rigore al Benevento. In pochi minuti vengono ammoniti Maia, Benedetti, Tello e, soprattutto, Acampora. Il centrocampista lascia, quindi, i suoi in inferiorità numerica essendo alla seconda sanzione di giornata.

Al rientro in campo subito un cambio per i pugliesi: Morachioli prende il posto di Maita. Al 5′ il Bari produce il vantaggio: Cheddira calcia in porta da ottima posizione ma viene disturbato da Foulon, interviene il VAR e sancisce il penalty. Dal dischetto Antenucci non sbaglia nonostante Paleari fosse sulla traiettoria e porta avanti i suoi, nell’occasione ammonito Veseli per reiterate proteste. Dovendo recuperare mister Stellone manda in campo Simy al posto di Pettinari mentre Mignani si copre leggermente mandando sul rettangolo verde Folorunsho al posto di Cheddira. Cambio azzeccato per Mignani: dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, infatti, Folorunsho, direttamente su calcio di punizione timbra il raddoppio. Pochi istanti prima, però, Benevento addirittura in nove uomini per l’espulsione rimediata da Viviani, anche lui al secondo cartellino giallo. Altri cambi da ambo le parti: nel Bari entrano Molina e Zuzek in luogo di Bellomo e Vicari. Nel Benevento, invece, fuori Tello sostituito da Kubica. Ma nei minuti finali è solo passerella per i pugliesi visto che la formazione di Stellone, in doppia inferiorità numerica, bada solo ad evitare la goleada.

VIDEO BARI BENEVENTO, IL TABELLINO

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari (76′ Zuzek), Mazzotta; Maita (46′ Morachioli), Maiello, Benedetti; Bellomo (76′ Molina); Antenucci, Cheddira (66′ Folorunsho). A disp. Frattali, Esposito, Botta, Scheidler, Ceter, Ricci, Dorval, Matino. All. Mignani

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Improta, Tello (76′ Kubica), Viviani, Acampora, Foulon; Carfora (70′ Karic), Pettinari (66′ Simy). A disp. Manfredini, Lucatelli, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias. All. Stellone

ARBITRO:Piccinini di Forlì

RETI: 56′ rig. Antenucci (BA), 71′ Folorunsho (BA)

ESPULSI: Acampora (BE) al 38′ e Viviani (BE) al 69′, entrambi per doppia ammonizione.

AMMONITI: Acampora (BE), Maita (BA), Letizia (BE), Tello (BE), Veseli (BE)

