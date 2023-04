Diretta/ Bari Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: ospiti in 10 uomini!

DIRETTA BARI BENEVENTO (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Il primo squillo del Bari porta la firma di Pucino che, direttamente su calcio piazzato, impegna Paleari. Prima dell’intervallo la partita, sin qui tranquilla, prende una piega molto nervosa a seguito di un controllo VAR che non aggiudica un calcio di rigore al Benevento. In pochi minuti vengono ammoniti Maia, Benedetti, Tello e, soprattutto, Acampora. Il centrocampista lascia, quindi, i suoi in inferiorità numerica essendo alla seconda sanzione di giornata.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Il Bari, forte della superiorità numerica, inizia a premere e al 45′ spreca una ghiotta occasione con Cheddira che, da pochi passi, calcia alto. Al rientro negli spogliatoi nessun gol in un primo tempo nervoso e poco spettacolare al “San Nicola”. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA BARI BENEVENTO (RISULTATO 0-0): AMMONITO ACAMPORA

Nel Bari l’unica punta è Antenucci supportato da Benedetti, Bellomo e Cheddira. Per Stellone, invece, Pettinari con Tello e il giovanissimo Carfora a supporto. Il primo squillo è dei sanniti con la conclusione potente di Carfora parata da Caprile.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Meglio gli ospiti in avvio, leggermente in difficoltà la formazione di mister Mignani che fatica a rendersi pericolosa. Il primo cartellino giallo dell’incontro lo guadagna Acampora, autore di un intervento in ritardo su Bellomo. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA BARI BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la sfida Bari Benevento. Approfittiamo del tempo che ci rimane prima dell’inizio della gara per dare uno sguardo alle statistiche. I Galletti sono in controtendenza avendo fatto più punti in trasferta rispetto a quelli in casa, rispettivamente 28 e 22. Leggermente più alti i numeri delle reti fatte e subite, sempre a favore delle partite casalinghe con 24 realizzati a 21 e 16 incassati a 12.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Anche i giallorossi prediligono prendere parte alle sfide in esterna come testimoniano i 16 punti presi in trasferta contro i 13 totalizzati in casa. Tra le mura amiche è anche migliore la difesa (15 a 18) mentre è peggiore il dato riguardo l’attacco con 13 reti realizzate a 10. (aggiornamento di Christian Attanasio)

BARI BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Benevento sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Bari Benevento, partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra pugliesi e sanniti allo stadio “San Nicola” di Bari che, in realtà, raccontano ben poco. Una sola volta, infatti, Bari e Benevento si sono scontrate in Puglia: era il 24 settembre 2016 e i giallorossi ospiti si imposero con un netto 4-0 con le reti firmate da Ceravolo, Buzzegoli, Ciciretti e Jakimovski.

Allargando il tiro alle sfide disputate al “Vigorito” di Benevento si contano altre due partite: il 24 febbraio 2017 i Galletti si imposero 4-3 dopo un match pirotecnico scandito dalla doppietta di Galano e dai gol di Floro Flores e Salzano per gli ospiti. In rete per i padroni di casa Lopez, Cissè e Ceravolo. L’ultimo match in ordine di tempo è, infine, quello del 5 novembre 2022: 1-1 dopo le reti realizzate da Improta e Cheddira. (Giulio Halasz)

PUGLIESI FAVORITI!

Bari Benevento, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Voglia di riscatto per due squadre reduci da una sconfitta e alla ricerca di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi, ovvero la promozione diretta e la salvezza.

Il Bari è quarto in classifica con 50 punti, a -6 dal secondo posto detenuto dal Genoa. I Galletti hanno raccolto sin qui tredici vittorie, undici pareggi e sei sconfitte: nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 contro la Ternana. Passiamo adesso al Benevento, terz’ultimo a quota 29 e a -3 dai playout: sin qui sei vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte. Nell’ultimo turno i giallorossi sono stati sconfitti 2-0 dal Pisa.

PROBABILI FORMAZIONI BARI BENEVENTO

Qualche ballottaggio da valutare per Mignani e Stellone, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Bari Benevento. Partiamo dai Galletti, in campo con il 4-3-1-2: Caprile, Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci, Mallamo, Maita, Benedetti, Botta, Cheddira, Esposito. Passiamo adesso alle Streghe, schierate con il consueto 3-4-3: Paleari, Letizia, Tosca, Pastina, Improta, Shiattarella, Acampora, Foulon, Karic, Simy, Farias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Bari favorito sul Benevento secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse attraverso i numeri di Eurobet: la vittoria del Bari è a 1,87, il pareggio è a 3,35, mentre il successo del Benevento paga 4,20 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,63, mentre l’Over 2,5 è a 2,15. Meno squilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,77.











© RIPRODUZIONE RISERVATA