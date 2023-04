Video/ Bari Como (2-2) gol e highlights: i galletti a -6 dal Genoa (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI COMO: PUGLIESI LONTANI DALLA PROMOZIONE DIRETTA!

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Bari Como. La vittoria maturata in extremis contro il Südtirol a Pasquetta aveva riacceso le speranze di promozione dei tifosi del Bari che si sono recati al San Nicola aspettandosi di vedere i galletti che facevano un sol boccone del Como.

Invece è andata diversamente con i lariani che nel primo tempo hanno vita facile e vanno a segno per due volte: Parigini scodella per Gabrielloni che controlla male la sfera ma in questa maniera sforna – involontariamente – un assist perfetto per Ioannou che anticipa Pucino e trafigge Pucino per il vantaggio degli ospiti. Poco prima della mezz’ora Folorunsho perde un pallone sanguinoso nella propria metà campo, Cutrone ringrazia e raddoppia ammutolendo i padroni di casa che rischiano addirittura lo 0-3 con Canestrelli che svirgola sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa Mignani corre ai ripari e si affida a Morachioli, l’uomo che aveva deciso lo scontro diretto di lunedì scorso con gli altoatesini segnando il gol decisivo nei minuti di recupero. L’ex-Renate trova subito il modo di lasciare il segno disegnando un cross perfetto per la testa di Cheddira che accorcia le distanze e riapre la partita.

Arrigoni prova a richiuderla scuotendo l’esterno della rete su punizioni, successivamente Odenthal impedisce al centravanti marocchino di fare doppietta e salire a quota 17 nella classifica dei marcatori, Iovine in contropiede viene fermato da Botta che in scivolata tiene a galla il Bari. Nel recupero Morachioli confeziona un altro assist, questa volta per Di Cesare che fulmina Gomis e fissa il risultato sul 2-2. Inizialmente la rete del quasi 40enne difensore non viene convalidata per un sospetto fuorigioco in realtà inesistente, come dimostrano le immagini al rallentatore. Il lunghissimo check del VAR alla fine scagiona il numero 6 dei galletti che può così esultare insieme alla sua gente per un pareggio in realtà inutile, considerando che il Genoa, battendo il Perugia per 2-0, si è portato a +6 mettendo una forte ipoteca sul ritorno in Serie A.

VIDEO BARI COMO 2-2, IL TABELLINO

BARI-COMO 2-2 (0-2)

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta (69’ Ricci); Maita, Benali (46’ Botta), Benedetti (85’ Esposito); Folorunsho; Antenucci (46’ Morachioli), Cheddira (72’ Ceter). All. Michele Mignani.

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Parigini (59’ Vignali), Iovine, Bellemo, Arrigoni (67’ Faragò), Ioannou; Gabrielloni (60’ Mancuso), Cutrone (67’ da Cunha, 90’+1’ Blanco). All. Moreno Longo.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 50’ Mazzotta (B), 51’ Arrigoni (C), 70’ Vignali (C), 77’ Bellemo (C), 85’ Botta (B).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 18’ Ioannou (C), 26’ Cutrone (C), 48’ Cheddira (B), 90’+5’ Di Cesare (B).

