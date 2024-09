La diretta Bari Cosenza (si gioca sabato alle ore 15.00) sarà una sfida chiamata a confermare il gran momento della formazione pugliese, con il Bari che viene da due nette vittorie consecutive che hanno dato una spinta a un inizio di stagione che era stato tentennante. Dopo la vittoria interna sul Mantova è arrivato il tris inflitto a domicilio al Frosinone con una prestazione eccezionale sotto tutti i punti di vista.

Per quanto riguarda il Cosenza, Il club silano non è riuscito a replicare la brillante vittoria contro la Sampdoria, cedendo in casa al Sassuolo per 1-0. I lupi hanno mantenuto bene il campo e, dopo il gol del vantaggio avversario di Laurientè, sono andati vicini al pareggio. Prima con un palo colpito da Mazzocchi, poi nel recupero con un colpo di testa di Rizzo Pinna: alla fine il ko ha lasciato i calabresi a 4 punti in classifica.

DIRETTA BARI COSENZA: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bari Cosenza sarà trasmessa esclusivamente su DAZN, come tutte le partite di Serie B. Per seguire il match in streaming, è sufficiente scaricare l’app di DAZN, accedere con il proprio abbonamento e godersi la partita in tempo reale in diretta streaming video via internet.

BARI COSENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori, con le probabili formazioni della diretta Bari Cosenza. Il Bari scenderà in campo con un modulo 3-5-2: Pucino, Vicari e Mantovani comporranno la linea difensiva davanti al portiere Radunovic. Sulle fasce giocheranno Oliveri e Dorval, mentre Maita, Benali e Lella occuperanno il centrocampo. In attacco, la coppia Falletti-Lasagna guiderà l’offensiva. I calabresi risponderanno con un 3-4-1-2: tra i pali ci sarà Micai, difesa a tre formata da Hristov, Camporese e Caporale. Gli esterni saranno Ciervo e D’Orazio, con Charlys e Kouan a centrocampo. Florenzi agirà da trequartista, supportando Mazzocchi e Strizzolo in attacco.

BARI COSENZA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizziamo le quote per le scommesse sul match, proposte dalle agenzie di scommesse per la diretta Bari Cosenza. Per il Bari quota 2.10 per la vittoria interna, la quota relativa al pareggio si assesta a 3.10 mentre la quota che si riferisce all’affermazione esterna del Cosenza si assesta a 3.75.