Video/ Bari Cremonese (1-2) gol e highlights: decide Collocolo (Serie B, 5 aprile 2024)

Bari Cremonese giocata al San Nicola di Bari termina con la vittoria per 1 a 2 degli ospiti che riescono ad imporsi contro una squadra in enorme difficoltà. La partita si sblocca subito al primo minuto quando Sernicola raccoglie una deviazione di Brenno e mette al centro dell’area il pallone che trova la sfortunata deviazione di Maiello e si insacca in rete portando gli ospiti in vantaggio. La risposta del Bari arriva al quarto minuto con Davide Diaw che calcia verso la porta ma trova pronta la risposta di Jungdal che alza in calcio d’angolo. Con il vantaggio la Cremonese è brava a gestire il match e si trova più volte vicina allo 0-2 con Johnsen che spreca un’ottima occasione al 22esimo minuto. La grande occasione del Bari arriva al minuto 25 quando Morachioli devia un cross dalla sinistra di Sibilli ma non trova la porta per pochi centimetri.

DIRETTA/ Bari Cremonese (risultato finale 1-2): vincono i grigiorossi (Serie B, 5 aprile 2024)

Il primo tempo termina senza grandi lampi e lascia spazio ad un secondo tempo inizio meglio dal Bari che mette alle corde la Cremonese e rischia più volte di trovare il pareggio. L’occasione arriva al 52esimo quando, da un calcio di punizione, Di Cesare calcia verso la porta di Jungdal e trova il pronto intervento del portiere che però devia il pallone verso la sua porta dove è pronto Tsadjout a salvare gli ospiti. Il grande spavento risveglia la Cremonese che riesce a sfondare la difesa barese con un’azione iniziata dalla sinistra da Tsadjout e conclusa con un tap-in di Collocolo bravo a raggiungere il pallone e raddoppiare il risultato.

Iachini prova a riprendere la partita con una serie di cambi che però non danno grande risposta ed indirizzano la partita verso la fine. Solo al 92esimo, il Bari, riesce a trovare il gol con un destro al volo di Edjouma che fulmina Jungdal ma non evita la sconfitta ai biancorossi che rimangono ad un solo punto dalla zona playout. Vittoria dolce, invece, per gli uomini di Giovanni Stroppa che dormiranno una notte da secondi in classifica in attesa delle partita di Como e Venezia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BARI CREMONESE: IL TABELLINO

Bari-Cremonese 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 1′ aut. Maiello (C); 66′ Collocolo (C); 90’+2′ Edjouma (B).

Assist: 66′ Tsadjout (C).

BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari Ricci; Maita, Maiello Lulic; Sibilli; Morachioli, Diaw. A disposizione: Pissardo, Benali, Bellomo, Achik, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Acampora, Puscas, Aramu, Dorval. Allenatore: Giuseppe Iachini

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Ghiglione, Collocolo, Majer, Johnsen, Sernicola; Vazquez, Tsadjout. A disposizione: Saro, Marrone, Pickel, Falletti, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Castagnetti, Abrego, Quagliata, Coda, Zanimacchia. Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Alberto Santoro (sezione di Messina)

Ammoniti: 23′ Maiello (B); 29′ Di Cesare (B); 40′ Vazquez (C); 50′ Antov (C); 56′ Tsadjout (C); 65′ Maita (B); 80′ Bellomo (B); 90’+3′ Sibilli (B)

