Video/ Cremonese Bari (0-1) gol e highlights: Sibilli firma il colpo pugliese! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE BARI (0-1): LA PARTITA

Il Bari espugna lo stadio Giovanni Zini di Cremona, al termine di questa gara incredibile, valida per la seconda giornata di Serie B. La Cremonese fa la partita, tiene in mano il pallino del gioco e aggredisce la metà campo avversaria, ma il muro pugliese regge bene e non concede troppe occasioni da rete. Al 33esimo Vazquez recupera palla e serve Buonaiuto, ma la sua conclusione termina di poco a lato, impensierendo non poco l’estremo difensore biancorosso. Nel finale arriva l’incredibile beffa per i grigiorossi, con Sibilli che raccoglie il cross deviato di Morachioli e da centro area fulmina Sarr con grande freddezza. Si fa trovare nel posto giusto il calciatore del Bari, che non perdona.

Nella ripresa assistiamo ad un completo assedio dei grigiorossi, ma anche in questo caso le chance nitide create dalla squadra di Ballardini si contano sulle dita di una mano. L’ingresso di Ciofani, che si presenta con una conclusione insidiosissima da fuori area, non basta, e la Cremonese riesce a rendersi davvero pericolosa soltanto al 65esimo, con Zanimacchia che gonfia l’esterno della rete al termine di una bella azione personale. Al 93esimo brivido corso dagli ospiti, con Sernicola che pesca con un traversone preciso Pickel, ma il suo colpo di testa viene spento dal tuffo di Brenno, che la inchioda a terra. Vittoria preziosissima per i pugliesi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE BARI (0-1): TABELLINO

CREMONESE: Sarr M., Ghiglione P. (dal 32′ st Pickel C.), Bianchetti M., Ravanelli L., Quagliata G., Collocolo M. (dal 1′ st Ciofani D.), Abrego G., Zanimacchia L. (dal 27′ st Sernicola L.), Bertolacci A. (dal 17′ st Castagnetti M.), Buonaiuto C. (dal 17′ st Afena-Gyan F.), Vazquez F.. A disposizione: Jungdal A., Saro G., Aiwu E., Gondo C., Lochoshvili L., Milanese T., Sekulov N. Allenatore: Ballardini D..

BARI: Brenno, Dorval M., Zuzek Z., Vicari F., Ricci G., Bellomo N. (dal 21′ st Pucino R.), Maiello R., Benali A. (dal 29′ st Faggi F.), Sibilli G. (dal 37′ st Edjouma M.), Nasti M. (dal 37′ st Scheidler A.), Morachioli G. (dal 29′ st Koutsoupias I.). A disposizione: Frattali P., Polverino E., Akpa-Chuwuku H., Celiento D., Lops F., Matino E. Allenatore: Mignani M..

Reti: al 44′ pt Sibilli G. (Bari) .

Ammonizioni: al 45’+1 st Bianchetti M. (Cremonese) al 36′ pt Dorval M. (Bari), al 13′ st Nasti M. (Bari), al 45’+5 st Brenno (Bari).

