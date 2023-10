Video/ Bari Modena (1-1) gol e highlights: arriva un altro pareggio per i galletti (Serie B, 21 ottobre 2023)

VIDEO BARI MODENA (1-1): ALTRO PAREGGIO PER I GALLETTI!

Non è bastato cambiare l’allenatore al Bari per spezzare l’incantesimo dei pareggi: contro il Modena i galletti non vanno oltre l’1-1 e scivolano al quattordicesimo posto in classifica, scavalcati da Ascoli e Pisa che invece hanno vinto le loro rispettive partite. Esordio in panchina bagnato (al San Nicola ha piovuto tantissimo, per fortuna il campo ha retto benissimo) ma non fortunato per Marino che prendeva il posto di Mignani. Nei primi quindici minuti si è giocato in una clima quasi surreale con gli spalti vuoti per la protesta dei tifosi che hanno fatto il loro ingresso con un quarto d’ora di ritardo rispetto al fischio d’inizio. Una dura presa di posizione nei confronti della dirigenza, accusata di non aver investito abbastanza per rinforzare ulteriormente una rosa che pochi mesi fa ha sfiorato la promozione in Serie A, sfumata nei minuti di recupero quando Pavoletti ha regalato il ritorno nella massima categoria al Cagliari di Ranieri. Quest’anno la strada che porta ai play-off si fa ancora più ardua.

Nella prima frazione di gioco i geminiani giocano meglio e meriterebbero il vantaggio con Bonfanti che scuote l’esterno della rete, Palumbo che chiama al dovere Brenno e Abiuso lanciatissimo verso la porta che viene fermato in tempo da Di Cesare. I padroni di casa faticano a ingranare e inoltre devono fare i conti con l’infortunio di Maiello che esce dal campo in lacrime, si teme un lungo stop per l’ex-centrocampista del Frosinone, sarebbe una perdita pesantissima per il Bari visto che era lui a gestire la manovra. Nella ripresa i galletti rientrano in campo con un piglio decisamente diverso e sfiorano il gol con Bellomo e Diaw, quest’ultimo si ostina a voler fare tutto da solo anziché servire Sibilli che era l

iberissimo al centro dell’area di rigore. Sibilli decide quindi di mettersi in proprio e al 72’, partendo da centrocampo, dopo aver lasciato sul posto Cotali e Cauz, trafigge Gagno con un gran tiro imprendibile. La gioia dei baresi dura una decina di minuti, Manconi direttamente da calcio di punizione ammutolisce lo stadio e obbliga gli avversari all’ottavo pareggio in dieci partite. Una media che sarebbe quasi soddisfacente se la vittoria valesse ancora due punti…

VIDEO BARI MODENA 1-1, IL TABELLINO

BARI-MODENA 1-1 (0-0)

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval (89’ Achik), Vicari, Di Cesare, Ricci; Koutsoupias, Maiello (21’ Bellomo), Acampora; Aramu (46’ Morachioli), Diaw (75’ Nasti), Sibilli (75’ Pucino). All. Pasquale Marino.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi (73’ Riccio), Zaro, Cauz, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo (80’ Strizzolo); Tremolada (73’ Bozhanaj); Bonfanti (55’ Manconi), Abiuso (55’ Falcinelli). All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Manuel Volpi (Sez. di Arezzo).

AMMONITI: 12’ Ricci (B), 14’ Zaro (M), 55’ Cauz (M), 67’ Cotali (M), 68’ Gerli (M), 73’ Sibilli (B), 78’ Bozhanaj (M).

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 72’ Sibilli (B), 83’ Manconi (M).

