Video/ Bari Pisa (1-1) gol e highlights: pari vibrante, Puscas risponde a Calabresi! (Serie B, 20 aprile)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI PISA (1-1): LA PARTITA

Termina 1-1 il match tra Bari e Pisa disputato allo stadio “San Nicola”: un tempo a testa, o quasi, per la formazione pugliese e gli ospiti guidati da Alberto Aquilani per un pareggio che forse non accontenterà nessuno. Sul versante biancorosso c’era l’esordio in panchina di Federico Giampaolo, quarto tecnico di questa disgraziata stagione, e chiamato per risalire la china in questo finale ed evitare una clamorosa retrocessione in Serie C: tuttavia, le cose per i Galletti non si erano messe bene dato che già al 3′ i toscani passavano in vantaggio grazie a Calabresi e nel prosieguo del primo tempo andavano pure vicini al raddoppio (in un paio di circostanze addirittura con due autoreti sfiorate dai biancorossi). Poi, nel finale, il Bari saliva di tono e, nonostante l’imprecisione delle sue punte, lasciava ben sperare per la ripresa.

La grande parata del portiere ospite Nicolas su Sibilli al 6′ del secondo tempo faceva capire che il leitmotiv era cambiato: poco dopo arrivava il pareggio di Puscas su rigore, assegnato per un dubbio rimpallo piede-mano di Calabresi e contestato dagli ospiti (decisione confermata dall’arbitro dopo il richiamo al VAR). Il gol cambiava l’inerzia e nell’ultima mezz’ora i baresi avrebbero meritato i tre punti ma sulla loro strada trovavano ancora Nicolas che con altri due strepitosi interventi (al 66′ e soprattutto 87′) difendeva il pari: in pieno recupero solo un brivido con Benali che mancava il 2-1 liberatorio per il “San Nicola”. Con questo punto il Bari evita almeno un altro KO e sale a 36 punti, restando ancora in zona pericolo; un buon Pisa invece si perde per strada e alla fine, più che due punti persi nella corsa ai play-off (quota 44), si tiene stretto un pari sofferto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI PISA (1-1): IL TABELLINO

BARI: Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita (dal 44′ st Bellomo), Benali, Sibilli, Kallon (dal 30′ st Achik), Puscas (dal 30′ st Nasti), Morachioli (dal 23′ st Aramu). A disposizione: Pissardo, Matino, Lulic, Zuzek, Edjouma, Pucino, Colangiuli, Acampora. Allenatore: Federico Giampaolo.

PISA: Nicolas, Caracciolo, Hermannsson (dal 23′ st Canestrelli), Marin, Esteves (dal 23′ st Veloso), Valoti (dal 31′ st Toure), Arena (dal 23′ st Tramoni), Moreo, Calabresi (dal 41′ st Beruatto), Barbieri, D’Alessandro. A disposizione: Loria, Leverbe, Bonfanti,Mlakar, Beruatto, Masucci, De Vitis, Piccinini. Allenatore: Alberto Aquilani.

Ammoniti: Di Cesare (B), Ricci (B), Barbieri (P).

Reti: 3′ Calabresi (P), 14′ st rig. Puscas (B).

