Diretta/ Bari Pisa (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA BARI PISA (RISULTATO 0-0): IN CAMPO, SI GIOCA!

Immergiamoci nel lato dei numeri e delle statistiche della diretta di Bari Pisa, cercando insieme di capire cosa aspettarci nei prossimi novanta minuti di gioco. Iniziamo con il dire che negli ultimi tre incontri il risultato più uscito è lo 0-0, e che la squadra di Aquilani non vince al San Nicola dal lontano 2007. Numericamente però i toscani hanno un vantaggio nei minuti finali segnando la bellezza del 33% delle proprie reti in quella frazione di gioco, che se rapportato al 25% di gol subito nello stesso arco di tempo dai pugliesi, ci potrebbe indicare di come i minuti finali saranno molto importanti nel computo totale del match.

Diretta/ Como Bari (risultato finale 2-1): vittoria dal sapore di Serie A!

Ma quando segna invece il Bari? Anche i pugliesi di solito sono molto prolifici negli ultimi minuti, ma “solo” con il 28% della somma totale dei gol fatti finora nella stagione. Ma attenzione che il Pisa segna ininterrottamente da 16 partite, e potrebbe essere interessante notarlo tra poco. Non dilunghiamoci oltre poiché la partita sta per cominciare, diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali e poi si scende in campo, la diretta di Bari Pisa sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Pisa Feralpisalò (risultato finale 3-1): Dubickas, poi Valoti! (Serie B 13 aprile 2024)

BARI PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

I tifosi toscani che non raggiungeranno il San Nicola di Bari potranno comunque seguire la sfida in diretta Bari Pisa da casa o al bar in tv grazie all’abbonamento di Sky Sport ed in diretta streaming su DAZN. Volendo, se avete l’abbonamento a Sky, potrete comunque vedere da dove vi trovate, su un telefonino o un tablet, la diretta di Bari Pisa in streaming con Sky go.

IL TESTA A TESTA

La diretta Bari Pisa rappresenta il primo importante test per mister Federico Giampaolo. La prima squadra da affrontare è il Pisa di Alberto Aquilani. In attesa della sfida, ecco i precedenti 5 scontri giocati tra i due club. Si parte con un pareggio nel 2017 a reti bianche, per poi proseguire nel 2019 con un pirotecnico 2-4 in favore del Bari giocato nel mese di luglio. Ad andare in rete per il Bari Antenucci, Perrotta, Kupisz e Simeri. In maglia nerazzurra, gioia del gol per Siega con una doppietta. La terza partita ha visto ripresentare nuovamente il risultato di 0-0, salvo lasciare spazio al successo dei pugliesi sul Pisa.

Diretta/ Brescia Pisa (risultato finale 3-1): la doppietta di Moncini chiude i conti (Serie B, 6 aprile 2024)

La partita in questione è terminata 1-2, grazie ai guizzi degli attaccanti Esposito e Antenucci, bravi a rispondere al gol iniziale realizzato dal siciliano Torregrossa. Da sottolineare come il Pisa abbia subito due espulsioni (Nagy e Caracciolo). L’ultima sfida è quella del 16 settembre 2023 giocata all’Arena Garibaldi. Bari, con ancora in panchina Mignani prima dei numerosi scossoni, realizzò il gol del pari al minuto 85 con Akpa-Chukwu. Doccia fredda per mister Aquilani che aveva sbloccato il match con la rete di Pietro Beruatto. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Gara tormentata in Puglia tra Bari Pisa, che si giocherà oggi in diretta sabato 20 aprile 2024 alle ore 14.00 nella 34° giornata di Serie B. Inizia l’era di Federico Giampaolo in casa pugliese, situazione difficile dopo la Serie A persa all’ultimo secondo nella scorsa stagione i biancorossi stanno lottando per evitare i play out o, peggio, la retrocessione. L’ultimo ko a Como è costato la panchina a Iachini, che già era stato preceduto in questa stagione alla guida della squadra da Michele Mignani e Pasquale Marino.

Il Pisa continua a dare il meglio nelle partite disputate in casa, l’ultima vittoria sulla Feralpisalò è stata la terza consecutiva in casa all’Arena Garibaldi, ma in trasferta i toscani hanno perso in tre delle ultime quattro uscite, vincendo solo sul campo del Cittadella. Un quadro che mantiene comunque al momento i nerazzurri in piena corsa per un posto nei play off, a una sola lunghezza di distanza dalla Sampdoria ottava in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PISA

Sarà curioso vedere le probabili formazioni della diretta Bari Pisa alla luce del fatto che sulla panchina dei padroni di casa siederà il tecnico Federico Giampaolo che si presenterà col modulo 4-3-1-2. Non abbiamo garanzie ma pensiamo che il Bari possa schierarsi con in porta Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Bellomo; Sibilli; Nasti, Puscas. Alberto Aquilani non avrà potuto studiare le mosse del collega appena arrivato e agirà col solito 4-2-3-1: Nicolas; Barbieri, Hermannsson, Calabresi, Beruatto; Esteves, Marin; D’Alessandro, Valoti, Arena; Bonfanti.

QUOTE PER SCOMMETTERE SU BARI PISA

Se volete scommettere sulla diretta Bari Pisa sappiate che leggendo con attenzione le quote Snai capirete che si tratta di una sfida molto combattuta. La vittoria del Bari favorito è quotato a 2.60, il pareggio è il secondo risultato più probabile a 2.95, mentre la vittoria esterna del Pisa viene quoata a 3.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA