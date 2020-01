Video/ Bari Rieti (5-2): highlights e gol. Che manita per i galletti! (Serie C)

Allo Stadio Comunale San Nicola il Bari supera il Rieti per 5 a 2. Come si vede nel video di Bari Rieti, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa reagiscono bene alla buona partenza degli ospiti. Dopo aver perso prematuramente Di Cesare, rimpiazzato da Corsinelli a causa di un infortunio, già al 15′ i biancorossi passano in vantaggio al 18′ grazie al calcio di rigore trasformato da Antenucci e concesso per un fallo di mano fischiato ad Aquilanti. In avvio di secondo tempo i pugliesi di mister Vivarini aumentano il distacco per merito del gol siglato da Simeri ma gli ospiti accorciano le distanze un po’ a sorpresa con Del Regno al 69′. I galletti prendono quindi il largo con la doppietta personale di Simeri completata al 79′ e, nonostante il contrattempo dovuto alla sfortunata autorete firmata da Bianco all’86’, ci pensano Neglia e Maita a calare la cinquina nel recupero tra il 90’+3′ ed il 90’+5′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maggio, proveniente dalla sezione di Lodi, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Bianco da un lato e Zanchi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Bari di salire a quota 43 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Rieti non si muove, rimanendo fermo a 12 punti.

VIDEO BARI RIETI: IL TABELLINO

Bari-Rieti 5 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 18′ RIG. Antenucci(B); 55′, 79′ Simeri(B); 69′ Del Regno(R); 86′ AUTO Bianco(B); 90’+3′ Neglia(B); 90’+5′ Maita(B).

BARI (4-3-1-2) – Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta, Costa; Scavone, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci. A disp.: Marfella, Esposito, Neglia, Awua, Corsinelli, D’Ursi, Kupisz, Ferrari, Folorunsho, Cascione, Berra, Maita. All. Vivarini.

RIETI (4-3-3) – Addario; Tiraferri, Aquilanti, Celli, Zanchi; Zampa, Tirelli, Serena; De Paoli, Russo, De Sarlo. A disp.: Pegorin, Granata, Arcaleni, Poddie, Bartolotta, Esposito, Del Regno, Beleck, Giordano, Zona. All.: Beni.

Arbitro: Maggio (Lodi).

Ammoniti: 76′ Bianco(B); 90′ Zanchi(R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO BARI RIETI, HIGLHIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA