Video / Basaksehir Wolfsberger (1-0): highlights e gol. Kahveci decide il match

Allo Stadio Basaksehir Fatih Terim l’Istanbul Basaksehir supera il Wolfsberger per 1 a 0. Come si vede nel video Basaksehir Wolfsberger, nel primo tempo gli ospiti tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni senza però riuscire a portare reali pericoli alla difesa avversaria, con i padroni di casa che a loro volta non sembrano in grado di proporre il proprio gioco con una certa continuità. Nel corso del secondo tempo i turchi provano ad invertire il copione della frazione precedente ed i loro sforzi vengono premiati nell’ultima parte della gara, precisamente al 78′, dalla gran rete messa a segno dall’ottimo Kahveci, già distintosi in precedenza ed autore di una bella azione personale che vale il gol del definitivo vantaggio arancioblu. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Basaksehir di salire a quota 4 nella classifica del girone J di Europa League mentre il Wolfsberger non si muove, rimanendo fermo a 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Basaksehir abbia lottato a lungo per ottenere questa vittoria, arrivata in ogni caso con merito. Gli uomini del tecnico Buruk hanno fatto loro il possesso palla con il 55%, a cui si aggiunge anche una maggior precisione nei passaggi: il 77% contro il 72% con 339 su 442 e 270 su 377 appoggi completati. Gli austriaci hanno riconquistato più palloni rispetto agli avversari, 42 a 40, ma in fase offensiva, nonostante il 18 a 13 nelle conclusioni totali, sono i turchi a spiccare per il 4 a 3 nei tiri indirizzati nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Basaksehir è stata la squadra più scorretta a causa del 9 a 8 nel computo dei falli commessi e l’arbitro bosniaco Irfan Peljto ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Crivelli, Gulbrandsen e Skrtel da un lato, Leitgeb, Sollbauer e Liendl dall’altro.

IL TABELLINO

Istanbul Basaksehir-Wolfsberger 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 78′ Kahveci(B).

BASAKSEHIR – Mert Gunok, Clichy, Mehmet Topal, Visca(90′ Ucar), Gulbrandsen(64′ Robinho), Kahveci, Tekdemir(46′ Okechukwu), Ponck, Crivelli, Skrtel, Caicara. All.: Buruk.

WOLFSBERG – Kofler, Schmitz(90’+1′ Schmerbock), Ritzmaier, Weissman, Liendl, Schmid, Rnic, Leitgeb, Niangbo(76′ Schmidt), Sollbauer, Novak. All.: Struber.

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia).

Ammoniti: 4′ Leitgeb(W); 21′ Crivelli(B); 30′ Gulbrandsen(B); 37′ Sollbauer(W); 45′ Skrtel(B); 66′ Liendl(W).

