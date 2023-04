Video/ Basilea Nizza (2-2) gol e highlights: gara decisiva al ritorno!

Video Basilea Nizza. Partita che termina con il risultato di 2-2 e ben due doppiette con i due numeri 9 a segno. Dopo due cartellini gialli per il Nizza, sono gli svizzeri a sbloccare la gara con un calcio di rigore trasformato da Amdouni. il gol del Basilea sembra poter indirizzare la partita per la formazione svizzera ma al minuto 38 si accende il numero 9 francese Moffi che prima trova un gol sfruttando una mischia all’interno dell’area di rigore con il sinistro; poco dopo decide di regalare a tutti gli amanti del calcio uno dei gol più belli di questa competizione: azione sulla fascia sinistra e cross al bacio con l’attaccante che in rovesciata insacca il pallone tra gli applausi di tutto lo stadio.

Nizza che si porta avanti dopo essere stata sotto di una marcatura nei primi 26 minuti di gioco. Nizza che non chiude la partita e formazione di casa che va vicino al gol del pari con Lang; ma è lo stesso giocatore svizzero, poco dopo, a pennellare in mezzo all’area di rigore un preciso cross che viene sfruttato benissimo dal colpo di testa di Amdouni. Per l’attaccante gol del pareggio sia nei gol con la sua controparte francese che in partita. La gara sarà decisa nella gara di ritorno con la vincente che, con grandi probabilità, andrà ad affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

VIDEO BASILEA NIZZA: IL TABELLINO

BASILEA: Fink B., Millar L., Hitz M. (Portiere), Lang M., Adams K., Pelmard A., Ndoye D., Diouf A., Xhaka T., Burger W., Lopez S., Amdouni Z. (dal 44′ st Millar L.), Zeqiri A. (dal 22′ st Fink B.). A disposizione: Augustin J., De Mol N. (Portiere), Essiam E., Kade A., Males D., Novoa Ramos H., Salvi M. (Portiere), Vogel H. Allenatore: Vogel H..

NIZZA: Bard M., Brahimi B., Mendy A., Schmeichel K. (Portiere), Rosario P. (dal 39′ st Mendy A.), Todibo J., Dante, Amraoui A. (dal 1′ st Bard M.), Ramsey A., Ndayishimiye Y., Boudaoui H., Laborde G., Moffi T. (dal 39′ st Brahimi B.), Thuram K.. A disposizione: Belahyane R., Bouanani B., Boulhendi T. (Portiere), Bryan J., Bulka M. (Portiere), Nahounou Y., Trinker T. Allenatore: Digard D..

Reti: al 26′ pt Amdouni Z. (Basilea) , al 26′ st Amdouni Z. (Basilea) al 38′ pt Moffi T. (Nizza) , al 45’+1 pt Moffi T. (Nizza) .

Ammonizioni: al 34′ st Lopez S. (Basilea) al 18′ pt Amraoui A. (Nizza), al 24′ pt Todibo J. (Nizza).

