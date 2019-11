Video/ Bayer Leverkusen Atletico Madrid (2-1): highlights e gol, Morata non basta

Ecco il video di Bayer Leverkusen Atletico Madrid, partita valida per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League. Alla BayArena il Bayer Leverkusen supera l’Atletico Madrid per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa provano subito a prendere in mano le redini del match e falliscono un paio di opportunità per passare in vantaggio con Volland. E’ l’autogol di Thomas Partey, propiziato da Aranguiz sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a spezzare però l’equilibrio iniziale in favore dei rossoneri nel finale di frazione al 41′. Nel secondo tempo il copione non cambia specialmente in avvio, quando Kevin Volland capitalizza l’ennesima chance con il bis al 55′, su suggerimento di Bellarabi. Gli animi si accendono e la squadra allenata dal tecnico Simeone appare sempre più nervosa, sebbene sia Amiri a lasciare i suoi in inferiorità numerica all’84’ dall’altro lato. I biancorossi cercano di dare il tutto per tutto senza tuttavia andare oltre al gol segnato da Alvaro Morata, con l’aiuto di Thomas Partey, nel recupero al 90’+4′. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Bayer Leverkusen di salire a quota 3 nella classifica del girone D di Champions League mentre l’Atletico di Madrid non si muove, rimanendo fermo a 7 punti.

VIDEO BAYER LEVERKUSEN ATLETICO MADRID: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Bayer Leverkusen abbia sostanzialmente meritato di aggiudicarsi questa vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 55%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: l’82% contro il 76% con 451 su 552 e 376 su 494 appoggi completati. I rossoneri hanno recuperato più palloni rispetto agli avversari, 50 a 49, ma l’Atletico Madrid si è distinto in fase offensiva grazie all’8 a 3 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 12 a 14 invece quelle totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Bayer Leverkusen è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 7 nel computo dei falli commessi e l’arbitro sloveno D. Skomina, oltre ad aver espulso Amiri con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Weiser, Bellarabi e Tah da un lato, Morata ed Oblak dall’altro.

IL TABELLINO

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 41′ AUTO Partey(M); 55′ Volland(B); 90’+4′ Morata(A).

Assist: 41′ Aranguiz(B); 55′ Bellarabi(B); 90’+4′ Partey(A).

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2) Hradecky; Weiser, Tah, S. Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz(64′ Baumgartlinger), Demirbay, Amiri; Volland, Havertz(88′ Dragovic). All.: Bosz.

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak; Arias, Felipe, Hermoso, Renan Lodi(52′ Lemar); A. Correa, Thomas, Koke, Saul Niguez; Morata, Diego Costa(61′ Vitolo). All.: Simeone.

Arbitro: D. Skomina (Slovenia).

Ammoniti: 50′ Weiser(B); 79′ Bellarabi(B); 79′ Tah(B); 79′ Morata(A); 79′ Oblak(A).

Espulsi: 84′ Amiri(B).

