Video/ Bayern Copenaghen (0-0) e highlights: danesi di ferro! (Champions League, 29 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BAYERN MONACO COPENAGHEN, LA SINTESI DEL MATCH

Video di Bayern Monaco Copenaghen che, a sorpresa, non regala troppe emozioni a Monaco di Baviera. Già matematicamente qualificato agli ottavi di finale della competizione, il Bayern Monaco sfoggia i gioielli più splendenti del proprio vivaio facendoli incamerare preziosa esperienza europea. Così mister Tuchel lancia dal primo minuto Tel (classe 2005) e nel secondo tempo fa scendere in campo anche Pavlovic (2004) e Kratzig (2003). Le azioni più pericolose del primo tempo sono del Copenaghen che sfiora il gol in due occasioni con Diogo Goncalves nonostante un predominio territoriale dei tedeschi.

Nella seconda frazione di gioco il Bayern Monaco ci prova con Kane e Gnabry su calcio di punizione ma in entrambi i casi tocca al portiere ospite Grabara salvare il risultato. Si tratta di un punto d’oro per il Copenaghen che, a 90 minuti dal termine della fase a gironi, sale al secondo posto in classifica e aspetta di ospitare il Galatasaray nell’ultima partita valida per il passaggio del turno.

BAYERN MONACO COPENAGHEN, IL TABELLINO

BAYERN MONACO: Neuer M., Laimer K., Goretzka L., Upamecano D., Davies A. (dal 41′ st Kratzig F.), Kimmich J., Guerreiro R. (dal 19′ st Pavlovic A.), Coman K. (dal 19′ st Sane L.), Muller T., Tel M. (dal 19′ st Gnabry S.), Kane H. A disposizione: Peretz D., Ulreich S., Sarr B. Allenatore: Tuchel

COPENAGHEN: Grabara K., Jelert E., Vavro D., Diks K., Boilesen N. (dal 26′ st Ankersen P.), Goncalves D. (dal 45’+5 st Hojlund O.), Falk R., Lerager L., Bardghji R. (dal 15′ st Achouri E.), Elyounoussi M., Claesson V. (dal 15′ st Oskarsson O.). A disposizione: Dithmer A., Sander T., Cornelius A., Larsson J., Lund V., Sorensen C., Tanlongo M. Allenatore: Neestrup

AMMONIZIONI: al 28′ st Ulreich S. (Bayern) al 24′ pt Goncalves D. (FC Copenhagen), al 10′ st Falk R. (FC Copenhagen).

