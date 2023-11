DIRETTA BAYERN COPENAGHEN/ Video streaming tv: all’andata fu decisivo Tel (oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA BAYERN COPENAGHEN: I TESTA A TESTA

Siamo vicini alla diretta di Bayern Copenaghen, che rappresenta soltanto il secondo incrocio tra queste due squadre. Lo avevamo già detto in occasione della partita di andata: curiosamente, bavaresi e danesi non si erano mai affrontati in un contesto ufficiale, pur se entrambe hanno frequentato parecchie volte la Champions League. Ad ogni buon conto, l’unico dato di cui possiamo parlare è relativo al match del Parken di Copenaghen, andato in scena lo scorso 3 ottobre: come ricordiamo, la vittoria aveva sorriso al Bayern che però aveva dovuto penare più del previsto per portare a casa la vittoria nella seconda giornata del gruppo A.

A portarsi in vantaggio era stato il Copenaghen, che al 10’ del secondo tempo aveva sbloccato con un destro di Lukas Lerager, visto in epoca recente anche nel Genoa; il Bayern Monaco aveva pareggiato 12 minuti più tardi con Jamal Musiala, ma poi aveva dovuto aspettare che mancassero 7 minuti al 90’ per trovare la vittoria con il giovane Mathys Tel. Questa sera la partita dell’Allianz Arena è molto più importante per il Copenaghen e questo potrebbe portare sorprese, certamente però Thomas Tuchel ci terrà a fare bella figura davanti al suo pubblico e chiudere il girone a punteggio pieno, dunque staremo a vedere cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

BAYERN COPENAGHEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Copenaghen sarà disponibile per gli abbonati sulla televisione satellitare, quindi anche con la consueta possibilità di seguirla su device come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video. Va inoltre segnalato che tutte le partite di Champions League sono garantite anche dalla piattaforma Infinity Plus, che ha acquisito i diritti per trasmettere la competizione Uefa. Di conseguenza gli abbonati al questo servizio potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BAYERN COPENAGHEN: TEDESCHI GIÀ AGLI OTTAVI!

Bayern Copenaghen viene diretta dall’arbitro francese Stéphanie Frappart: appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 29 novembre per la quinta giornata nel gruppo A di Champions League 2023-2024. Una formalità per i bavaresi, che sono già qualificati agli ottavi: il Bayern ha sempre vinto in questo girone e, anche e soprattutto grazie al fatto che le avversarie si siano tolte punti a vicenda, hanno anche ottenuto il primo posto aritmetico, potendo ora affrontare le ultime due partite in assoluta serenità, pensando già a cosa porterà in dote il sorteggio degli ottavi.

Situazione ben diversa per il Copenaghen, che però è ancora in piena corsa per la qualificazione: questo grazie alla fantastica vittoria contro il Manchester United, che ha portato i danesi ad agganciare il Galatasaray a quota 4 punti, secondo posto e tutto da giocarsi tra qui e la sfida interna contro i turchi. Aspettando che la diretta di Bayern Copenaghen prenda il via, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN COPENAGHEN

Possiamo ipotizzare che Thomas Tuchel faccia turnover in Bayern Copenaghen: per esempio in attacco potrebbe giocare titolare il giovane Tel, supportato da una linea di trequarti nella quale, rispetto alla vittoria di Colonia, tornerebbero Thomas Muller e Gnabry che giocherebbero con uno tra Coman e Leroy Sané. In mezzo al campo Kimmich o Goretzka avrebbero un turno di riposo, con la maglia data ad Aleksandar Pavlovic; in difesa invece scalpitano soprattutto Alphons Davies e Raphael Guerreiro, uno dei due a sinistra con Mazraoui spostato a destra e Upamecano e Kim-Min Jae davanti a Neuer, o Ulreich.

Il Copenaghen si presenta all’Allianz Arena dopo una sconfitta in campionato; nel 4-3-3 di Jacob Neestrup avremo Grabara protetto da Diks e Boilesen (o Vavro) con Ankersen e Christian Sorensen come terzini, in mezzo al campo Diogo Gonçalves e Oscar Hojlund tornano titolare e giocheranno con il veterano Claesson, mentre nel tridente offensivo avremo Jordan Larsson prima punta con Mohamed Elyounoussi e Bardghji schierati come laterali alti, da segnalare che una maglia da titolare in attacco potrebbe averla anche l’ex Atalanta e Parma Cornelius, che però parte indietro nelle gerarchie.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Bayern Copenaghen, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quinta giornata nel gruppo A di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,22 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 7,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 11,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.











