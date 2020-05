Video/ Bayern Fortuna Dusseldorf (5-0): highlights e gol. Splendida manita bavarese

Pubblicità

Partita davvero senza storia quella che è occorsa ieri sera all’Allianz Arena: come vediamo nel video di Bayern Fortuna Dusseldorf, i bavaresi hanno trionfato con il netto risultato di 5-0, travolgendo gli avversari e andando in fuga nella classifica della Bundesliga, portandosi ora a quota 67 punti. E’ dunque un ottimo risultato per la formazione di Flick che vede sempre più vicino il titolo nazionale. Ma vediamo cosa è successo durante questo match della 29^ giornata di campionato, che pure è iniziato subito con il piede sbagliato per gli F95. Già al 15’ infatti ecco la prima emozione della partita, con l’autogol di Jorgensen su “assist” del biancorosso Pavard: già avanti di un gol i bavaresi non smettono di pressare, sia pure senza imporre un ritmo impossibile da seguire. E’ nella seconda metà del primo tempo che i padroni di casa dunque riescono a sfondare con convinzione nella metà campo avversaria: al 28’ arriva la prima occasione da gol con Muller, ma è al 29’ e al 43’ che arrivano i gol per il 3-0, rispettivamente a firma di Pavard e del solito Lewandoski (ottimamente servito dallo stesso Muller). Nella ripresa, il Fortuna Dusseldorf non riesce a trovare riscatto: è sempre il Bayern Monaco a dominare pallone e campo. E sono sempre i bavaresi a voler presto chiudere la partita: entro il 52’ minuto infatti la squadra di Flick trova la manita, con i gol di Gnabry e Davies. La sfida pare dunque ormai già decisa: pure nel finale i padroni di casa lasciano un poco di spazio agli avversari, che provano con Hoffmann prima e poi con Giesselmann a dare fastidio in area. Ma sono occasioni da gol che non vanno a buon fine anche per la prontezza tra i pali del solito Manuel Neuer. Di fatto ben poco accade ormai nel finale del match e al triplice fischio finale esplode la festa del Bayern, sempre più vicino all’agognato scudetto.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-DUSSELDORF 5-0 (3-0 pt)

RETI: 15′ aut. Zanka, 29′ Pavard, 43′ e 49′ Lewandowski, 52′ Davies

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (62′ Odriozola), Hernandez (46′ Cuisance), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (78′ Batista Meier), Müller (75′ Zirkzee), Coman (62′ Perisic); Lewandowski. All. Flick

FORTUNA DUSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Giesselmann, Hoffmann, Zanka; Zimmermann (66′ Zimmer), Stöger (57′ Sobotka, 73′ Pledl), Bodzek, Morales (57′ Berisha), Thommy (66′ Suttner); Karaman, Skrzybski. All. Rosler

AMMONITI: Karaman (F), Suttner (F)

STADIO: Allianz Arena di Monaco di Baviera ARBITRO: R. Hartmann

