Video/ Bayern Monaco Benfica (5-2) highlights e gol: Lewandowski non si ferma più!

Il Bayern Monaco non può fare più a meno di prendere a pallonate ogni avversario che incontra, questa volta la vittima sacrificale di turno è il Benfica di Jorge Jesus che si deve arrendere ai colpi micidiali dei campioni di Germania, come ammiriamo nel video Bayern Monaco Benfica 5-2. Alla Fußball Arena finisce 5-2 per gli uomini di Nagelsmann che si qualificano agli ottavi con due giornate d’anticipo e al 99% si sono garantiti il primo posto nel gruppo E, e quindi con ogni probabilità nelle prossime due gare contro Dinamo Kiev e Barcellona vedremo in azione le seconde linee. Nel giorno della sua 100^ partita in Champions League, Robert Lewandowski si porta a casa il pallone avendo siglato una tripletta, tuttavia siamo convinti che un campione della sua statura stasera non prenderà sonno ripensando al calcio di rigore sbagliato nel recupero del primo tempo, quando dagli undici metri ha tirato uno straccio bagnato addosso a Vlachodimos.

Le altre due reti dei padroni di casa portano le firme di Gnabry e Sané, entrambi bravissimi a finalizzare delle strepitose azioni corali dei suoi compagni, ma quello che farà comunque arrabbiare tantissimo i tifosi bavaresi sono i gol concessi al giovanissimo Morato – che dimezza momentaneamente lo svantaggio su calcio d’angolo poco prima dell’intervallo – e al subentrato Nunez che riesce a bucare un certo Neuer. In ogni caso le cifre restano davvero impressionanti: 17 gol in 4 partite, una media di 4.25 a partita, una differenza reti di +15, Lewandowski capocannoniere indiscusso del torneo con 8 centri, 2 in più di Haller, rivelazione dell’Ajax. A ulteriore conferma che stiamo parlando di una squadra composta da extraterrestri piovuti dal cielo, che possiamo solo ammirare e ringraziare il Dio del calcio per averci dato il privilegio di vederli in azione.

VIDEO BAYERN MONACO BENFICA 5-2, IL TABELLINO

BAYERN MONACO-BENFICA 5-2 (2-1)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies (64′ Richards); Goretzka, Kimmich (72′ Sabitzer); Gnabry (85′ Sarr), Sané (72′ Muller), Coman (64′ Musiala); Lewandowski. All. Julian Nagelsmann.

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Gilberto, Verissimo, Vertonghen, Morato; Joao Mario (77′ Paulo Bernardo), Meite, Grimaldo (77′ Gonçalo Ramos); Pizzi (64′ Rafa Silva), Yaremchuk (64′ Nunez), Everton (64′ Diogo Gonçalves). All. Jorge Jesus.

ARBITRO: Szymon Marciniak (POL).

AMMONITI: 45′ Verissimo (B), 51′ Upamecano (BM), 69′ Nianzou (BM).

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 26, 61′ e 84′ Lewandowski (BM), 32′ Gnabry (BM), 38′ Morato (B), 50′ Sané (BM), 74′ Nunez (B).



