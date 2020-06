Video/ Bayern Monchengladbach (2-1): highlights e gol. Favre a un passo dal titolo!

Pubblicità

E’ stata partita davvero speciale quella che è andata in scena ieri sera per la 31^ giornata di Bundesliga all’Allianz Arena: come si vede nel video di Bayern Monchengladbach, ai bavaresi sono andati altri tre punti preziosissimi per la conquista del titolo, trovati con una meravigliosa vittoria giunta in extremis col risultato di 2-1. E davvero è accaduto di tutto ieri sera in campo, tra due squadre molto brillanti e motivate. Fin dal via infatti sia i bavaresi che i ragazzi di Rose hanno imposto un alto ritmo di gioco: la prima emozione del match arriva poi subito, al 16’ con il gol di Hofmann per gli ospiti, che però non viene convalidato dalla VAR per fuorigioco. Ma non si arriva all’intervallo senza altri colpi di scena: dopo le preziose occasioni da gol di Hernandez e Embolo, ecco che arriva la prima rete valida della sfida al 26’ con Zirkzee che ben sfrutta l’errore della difesa neroverdi: 10 minuti dopo il Monchengladbach trova il pareggio, grazie all’autogol di Pavard. La ripresa poi non è meno brillante, anzi davvero non mancano attacchi e occasioni da gol, molte sfortunati anche se potenzialmente ferali: si deve però attendere l’86’ per l’ultimo gol della sfida. E’ infatti nel finale che proprio il biancorosso Pavard si fa perdonare l’erroraccio di prima, servendo una palla perfetta a Goretzka che, senza marcatura, manda la sfera nell’angolino basso di sinistra della porta di Sommer, impossibilitato a raggiungerla. Al triplice fischio finale è poi grande festa per i bavaresi, ormai a un passo dall’ennesimo titolo della loro storia.

IL TABELLINO

BAYERN MONCHENGLADBACH 2-1 (1-1 PT)

RETI: 26′ Zirkzee (BM), 36′ aut. Pavard (M), 86′ Goretzka (BM)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez (62′ Davies); Kimmich, Cuisance (62′ Coman); Gnabry, Goretzka, Perisic; Zirkzee (77′ Wriedt). All. Flick

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-2-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi (46′ Jantschke), Bensebaini; Hofmann, Kramer, Neuhaus; Stindl, Herrmann (70′ Wendt); Thuram (10′ Embolo [83′ Benes]). All. Rose

AMMONITI: Bensebaini, Lainer

STADIO: Allianz Arena di Monaco

ARBITRO: Zwayer

CLICCA QUI PER IL VIDEO BAYERN MONCHENGLADBACH



