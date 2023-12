Video/ Bayern Virtus Bologna (90-76) sintesi e highlights: sconfitta in rimonta (Eurolega, 30 novembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI BAYERN MONACO VIRTUS BOLOGNA: LA SINTESI

Al BMW Park di Monaco il Bayern supera la Virtus Bologna per 90 a 76 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo gli ospiti allenati da coach Banchi partono molto bene e prendono presto in mano il controllo delle operazioni sfruttando una maggior precisione in fase di realizzazione dovuta anche per il dominio a rimbalzo, 9 a 6, ed una miglior gestione del possesso, 2 a 4 nelle palle perse.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da coach Laso sembrano in grado di poter correggere le disattenzioni di cui erano stati protagonisti in apertura di gara forzando gli italiani a perdere qualche pallone di troppo, 3 a 5, oltre a sfruttare bene il 4 a 2 nelle rubate. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente ed i biancorossi sfornano un ottimo 26 a 20 per tenere ulteriormente a distanza le Vu Nere, che pagano anche molto caro il sorprendente 3 a 16 complessivo nei rimbalzi.

Nell’ultima parte dell’incontro i bavaresi non concedono nulla agli emiliani che perdono le speranze di rimonta soccombendo per 20 a 10 pure in questa fase. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo undicesimo turno della competizione continentale permettono al Bayern Monaco di salire a quota 10 nella classifica dell’Eurolega mentre la Virtus Bologna non si muove, rimanendo ferma a 14 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI BAYERN VIRTUS BOLOGNA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Bayern abbia meritato di ottenere questa vittoria a partire dalla maggior precisione complessiva al tiro, il 47.1% contro il 43.8%. I tedeschi hanno dominato a rimbalzo, 43 a 33 totali dei quali 17 a 13 in attacco e 26 a 20 in difesa, hanno rubate più palle degli italiani, 8 a 4, ma tutte e due le compagini hanno perso 13 palle a testa. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero quattordici S. Ibaka grazie ai 24 punti messi a segno dal Bayern. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, entrambe le squadre hanno commesso 23 falli personali ciascuna.

BAYERN MONACO – Bonga, Booker, Edwards, Ibaka, Weidermann. Panchina: Brankovic, Francisco, Giffey, Gillespie, Kharchenkov, Weiler-Babb, Wimberg. Coach: Laso.

VIRTUS BOLOGNA – Belinelli, Dunston, Hackett, Shengelia, Smith. Panchina: Abass, Cacok, Cordinier, Dobric, Lundberg, Mickey, Pajola. Coach: Banchi.

GUARDA IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI BAYERN MONACO VIRTUS BOLOGNA













