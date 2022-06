Video/ Belgio Polonia (6-1) gol e highlights: goleada dei padroni di casa!

VIDEO BELGIO POLONIA, LA PARTITA

Il Belgio asfalta la Polonia allo stadio Re Baldovino di Bruxelles e conquista i primi 3 punti del girone, dopo la brutta sconfitta subita nella prima giornata contro l’Olanda. Il primo tempo ha visto i padroni di casa dominare, ma subire l’1-0 al minuto 28 grazie ad una bella azione iniziata da Zielinski e conclusa dal solito ed implacabile Robert Lewandowski. Al 42′ Witsel riporta la gara in parità con un destro meraviglioso da fuori area, che batte Dragowski e fa 1-1. I primi 45 minuti, dunque, terminano in perfetto equilibrio.

Nel secondo tempo i Diavoli Rossi si scatenano ed inizia la fiera del gol: Al 59′ De Bruyne, ben servito da Hazard in verticale, fredda il portiere della Fiorentina, al 73′ Trossard, appena entrato, viene innescato da Batshuayi e si mette in proprio, prima liberandosi elegantemente di Bednarek, e successivamente segnando il 3-1 con un bel mancino sul primo palo. All’80’ è ancora Trossard a trovare la personale doppietta e realizzare il 4-1 disegnando una traiettoria imprendibile per Dragowski, mentre 3 minuti più tardi Dendoncker trafigge l’estremo difensore polacco con un missile dalla siderale distanza. Nei minuti di recupero c’è gloria anche per Openda, che in pallonetto chiude il primo set. Addirittura 6-1 per il Belgio, risultato pesantissimo per Lewandowski e compagni.

VIDEO BELGIO POLONIA, IL TABELLINO

Belgio-Polonia 6-1 (1-1)

BELGIO: Mignolet S., Alderweireld T., Batshuayi M. (dal 39′ st Openda L.), Carrasco Y., Castagne T. (dal 39′ st Hazard T.), De Bruyne K. (dal 30′ st De Ketelaere C.), Dendoncker L., Hazard E. (dal 21′ st Trossard L.), Tielemans Y., Vertonghen J., Witsel A. (dal 39′ st Faes W.). A disposizione: Casteels K., Sels M., Boyata D., De Ketelaere C., Faes W., Hazard T., Mertens D., Meunier T., Openda L., Theate A., Trossard L., Vanaken H. Allenatore: Martinez R..

POLONIA: Dragowski B., Bednarek J., Glik K., Gumny R., Kaminski J. (dal 36′ st Zalewski N.), Krychowiak G. (dal 1′ st Szymanski D.), Lewandowski R. (dal 24′ st Buksa A.), Puchacz T. (dal 1′ st Bereszynski B.), Szymanski S. (dal 21′ st Cash M.), Zielinski P., Zurkowski S.. A disposizione: Skorupski L., Szczesny W., Bereszynski B., Buksa A., Cash M., Frankowski P., Klich M., Linetty K., Swiderski K., Szymanski D., Wieteska M., Zalewski N. Allenatore: Michniewicz C..

Reti: al 42′ pt Witsel A. (Belgio), al 14′ st De Bruyne K. (Belgio), al 28′ st Trossard L. (Belgio), al 35′ st Trossard L. (Belgio), al 38′ st Dendoncker L. (Belgio), al 45′ st Openda L. (Belgio) al 28′ pt Lewandowski R. (Polonia).

Ammonizioni: al 36′ pt Witsel A. (Belgio) al 14′ pt Krychowiak G. (Polonia).











