Video Benevento Brindisi (2-0) gol e highlights: Lanini-Starita, i campani volano! (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO BRINDISI (2-0): LA PARTITA

Tutto facile per il Benevento contro il Brindisi nel match vinto per 2-0 davanti al pubblico amico del “Ciro Vigorito”: basta un primo tempo veemente e col piede costantemente sull’acceleratore alla squadra di Gaetano Auteri per avere ragione dei pugliesi e trascorrere poi una ripresa di assoluta tranquillità, o quasi. Poca cosa invece l’undici di Giorgio Roselli che nei primi 45′ aveva rischiato anche un passivo più pesante, prima di chiudere con orgoglio nel secondo tempo sfiorando in un paio di occasioni pure il punto del 2-1 che, al di là dell’inerzia della gara, avrebbe anche potuto clamorosamente riaprire una contesa apparsa segnata sin dal minuto 1.

Come detto, avvio veemente dei giallorossi che trovavano la via del gol con Lanini e Starita tra il 13′ e il 22′, andando pure vicini alla terza marcatura: il coach dei biancazzurri doveva così già operare al 32′ due cambi e modificare l’assetto tattico, mossa che aiuterà nella ripresa ad evitare l’imbarcata. Il secondo tempo si apriva con gli ospiti in avanti, ma era Ciano a ispirare la manovra dei sanniti sempre in controllo: poi al 55′ il numero uno di casa Paleari faceva un miracolo su Bunino, ripetendosi al 71′ e spegnendo le ultime velleità pugliesi, mentre sull’altro versante era il neo entrato Ciciretti a sfiorare il tris. Poi si scivolava tranquillamente verso il triplice fischio: con questo successo il Benevento riprende a correre e sale a quota 43, mantenendosi in scia dell’Avellino secondo, mentre per il Brindisi è l’ennesimo KO stagionale che tiene fermi i biancazzurri al penultimo posto a 16 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO BRINDISI (2-0): IL TABELLINO

BENEVENTO: Paleari, Masciangelo, Ciano (58’ Ciciretti), Improta, Berra, Agazzi (58’Talia) , Starita (72’ Pinato), Nardi (66’ Simonetti), Pastina, Lanini (58’ Agazzi), Capellini. A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Kubica, Marotta, Ferrante, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Bolsius. Allenatore: Gaetano Auteri .

BRINDISI: Saio, Monti (31’ Guida), Gorzelewski (85’ Opoola), Speranza, Bunino, Bonnin, Bellucci, Pinto, Labriola (31’ Vona), Calderoni, Bagatti (80’ Martorelli). A disposizione: Antonino, Auro, Fiorentino, Spingola, Merletti. Allenatore: Giorgio Roselli.

Ammoniti: Nardi (B), Improta (B).

Reti: 13’ Lanini (B), 22’ Starita (B).

