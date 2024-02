DIRETTA/ Benevento Brindisi (risultato 2-0) streaming tv: dominio campano nel 1°T! (Serie C, 4 febbraio 2024)

DIRETTA BENEVENTO BRINDISI (RISULTATO LIVE 2-0): FINE 1° TEMPO, GIALLOROSSI PADRONI DEL CAMPO!

Nella cornice dello stadio “Ciro Vigorito” di Benevento si è chiuso da pochi minuti il primo tempo del match che vede i sanniti padroni di casa ospitare il Brindisi: e in questi 45’ c’è stata davvero poca storia tanto che il punteggio parziale con cui le due formazioni sono andate a riposo recita 2-0 a favore degli Auteri boys, partiti subito col piede sull’acceleratore e capaci di sfiorare la rete in un paio di circostanze prima di colpire con Lanini al 13’. I pugliesi avevano pure una reazione d’orgoglio, tirando la testa fuori dal sacco e cercando il pari con due calci piazzati (poco pericolosi a dire il vero), ma il raddoppio di Starita al 22’, al primo centro con la nuova maglia, di fatto ha chiuso forse anzitempo la contesa.

Video/ Taranto Benevento (2-2) gol e highlights: Simeri riprende i sanniti (28 gennaio 2024)

Nella parte finale di questa frazione mister Roselli, forse irritato dall’andamento della gara, operando due cambi al 32’ (fuori Labriola e Monti, dentro Vona e Guida) con tanto di variazione dell’assetto tattico per evitare imbarcate e provare a rimettersi in linea di galleggiamento. Tuttavia nell’ultimo quarto d’ora non accade più nulla di rilevante, coi padroni di casa a tenere sempre il pallino del gioco pericolosi solo con Ciano al 47′ su calcio di punizione, e così si va al riposo col Benevento avanti di due lunghezze: nella ripresa assisteremo a 45’ di pura accademia giallorossa o c’è da attendersi qualcosa di più da un Brindisi che pare essersi risistemato ma non sembra avere la forza di ribaltare questo risultato? (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA/ Taranto Benevento (risultato finale 2-2): la riprende Simeri (Serie C, 28 gennaio 2024)

BENEVENTO BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Benevento Brindisi sarà visibile solamente per gli abbinati Sky che hanno sottoscritto un abbonamento anche al pacchetto Calcio e Sport, sbloccando di conseguenza i canali che vanno dal 201 in poi dove il match sarà trasmesso. In alternativa è sempre possibile, tramite le stesse modalità, a vedere questa partita sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

1° TEMPO, CHE UNO-DUE COI GOL DI LANINI E STARITA!

Nella cornice dello stadio “Ciro Vigorito” di Benevento si disputa questo pomeriggio quello che quasi una sorta di testa-coda nel girone C della Serie C: i giallorossi padroni di casa, quinti a 40 lunghezze ma col secondo posto nel mirino, ricevono la visita del Brindisi, penultimo a quota e alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione. E nel corso dei primi 20’ di gioco tra i sanniti guidati da Gaetano Auteri e i biancazzurri di Giorgio Roselli a partire forte, come da copione, sono i campani: al 3’ solo un gran riflesso del portiere Saio nega l’eurogol a Ciano; poco dopo è il turno del compagno di squadra Improta per un avvio tutto di marca beneventana e con i pugliesi costretti a schiacciarsi dietro per via del forcing avversario; al 6’ ancora Benevento ma il tiro di Starita è una telefonata a Saio.

Video/ Monterosi Tuscia Brindisi (0-0) highlights: un pari dal sapore di sconfitta (27 gennaio 2024)

E alla fine il gol che era nell’aria arriva: corre il minuto 13 quando, sugli sviluppi di un corner, Ciano crossa per Lanini che di testa viene lasciato solo dalla difesa ospite e insacca facilmente. 1-0 e Benevento già in vantaggio! Subito il gol, il Brindisi avrebbe comunque subito una chance per pareggiare ma il tentativo di Labriola su calcio piazzato (imitato poco dopo da Pinto) sorvola solo la porta difesa da Paleari (17’). Ma i sanniti sono spietati ed ecco anche il raddoppio: al 22’ Starita si avventa come un rapace su un bel cross e di testa batte ancora Saio. 2-0 e gara già chiusa a metà del primo tempo? (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Passiamo ora alle statistiche relative alla diretta di Benevento Brindisi, una gara interessante anche sotto il punto di vista numerico, infatti abbiamo trovato dei pattern che si ripetono spesso in queste due formazioni, vediamole insieme! Il Benevento sembra essere particolarmente pericoloso nei minuti che vanno dal 61esimo al 75esimo, durante i quali segna il 24% delle reti. Per quanto riguarda il Brindisi invece, la squadra sta attraversando un periodo di risultati difficili.

I pugliesi infatti non sono mai riusciti a vincere nelle ultime 6 partite; il Benevento invece non ha segnato solo in 2 delle 11 gare casalinghe in questa stagione. Sembra dunque una partita a senso unico, ma solamente il tempo potrà confermare o ribaltare un tale quesito, in attesa che sia tutto pronto per il fischio iniziale, noi diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali della diretta di Benevento Brindisi. (agg. Gianmarco Mannara)

BENEVENTO BRINDISI: OCCASIONE PER I SANNITI!

La diretta di Benevento Brindisi, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie C girone C, si svolgerà oggi, 4 febbraio, alle ore 14; giusto in tempo per digerire il pranzo con qualche emozione calcistica. Il Benevento arriva a questa sfida dopo un pareggio contro il Taranto che purtroppo, ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. La squadra campana cercherà di recuperare slancio e ottenere una vittoria per non perdere il terzo posto in classifica.

Gli ospiti al momento invece si trovano in penultima posizione e arrivano alla partita dopo due pareggi, pareggi contro squadre alla portata però, è bene notarlo. Sicuramente non si prospetta una sfida facile per il Brindisi ma questo non significa che i giocatori in campo non abbiano voglia di lottare con il coltello tra i denti!

DIRETTA BENEVENTO BRINDISI: PROBABILI FORMAZIONI

Nel mentre che i giocatori prendono il loro posto nel rettangolo da gioco, vediamo insieme le probabili formazioni per la diretta di Benevento Brindisi: per i padroni di casa ci si aspetta un 4-3-3 con Ciano in veste di punta centrale, supportato da Improta sulla fascia destra incaricato di mettere palloni in mezzo per supportare gli attaccanti.

Passando invece alla compagine pugliese, il Brindisi dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, presentando Bonino e Trotta come attaccanti centrali. Questo assetto suggerisce un approccio più solido in difesa, con l’idea di resistere più facilmente ai tanti cross che metterà la squadra giallorossa.

BENEVENTO BRINDISI, LE QUOTE

Passiamo ora l’attenzione sulle quote della diretta di Benevento Brindisi, con il supporto di Bwin: il segno 1 viene dato a 2,1 e decreterebbe la vittoria della formazione di casa. Mentre il segno 2 che vorrebbe dire far vincere gli ospiti dato a 2,8. Il pareggio invece è quotato 2,5











© RIPRODUZIONE RISERVATA