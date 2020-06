Video/ Benevento Juve Stabia (1-0): highlights e gol. Sau regala la promozione in A!

Grande vittoria ieri sera al Ciro Vigorito per gli stregoni, che battendo per 1-0 la Juve Stabia nella 31^ giornata di Serie B pure conquistano la promozione matematica alla prossima stagione della Serie A, con ben sette giornate di anticipo. Controllando poi il video di Benevento Juve Stabia, con le azioni salienti del match, vediamo subito che pure ieri sera non si era messo subito bene per la formazione di Inzaghi: anzi la partita è iniziata subito in salita per il Benevento, rimasto in dieci a metà del primo tempo per il cartellino rosso rimediato da Caldirola, per qualche parola di troppo contro il primo direttore di gara. Il primo tempo termina con uno 0-0 che ben testimonia anche il grande equilibrio in campo: sia stregoni che vespe non si sono mostrati affatto timidi e il ritmo di gioco è stato molto elevato. E’ poi solo alla ripresa che finalmente il Benevento riesce a sbloccare un match complicato, contro l’arcigna formazione di Fabio Caserta; al 71’ infatti ecco il guizzo dell’attaccante del Cagliari Marco Sau, che ricevuta la palla in profondità da Schiattarella, manda il pallone appena sotto la traversa, riuscendo a beffare dunque un fin qui attentissimo Provedel. Nel finale pure non sono mancate le emozioni in campo, ma di fatto al triplice fischio finale si è concluso poco altro: al fischio dell’arbitro è dunque esplosa la festa del Benevento, a cui pure oggi mancava un solo punto per conquistare la certezza della promozione in Serie A. Lascia invece il campo con grande delusione la Juve Stabia, che sempre ferma alla 15^ posizione della classifica, ora teme di dover giocarsi la salvezza ai play out.

IL TABELLINO

Benevento-Juve Stabia 1-0 (PT 0-0)

RETI: 71′ Sau

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Del Pinto (26′ Tuia); Insigne (69′ Tello), Improta (80′ Barba); Moncini (69′ Sau). All. Inzaghi.

JUEV STABIA (4-3-1-2): Provedel; Vitiello, Tonucci, Fazio, Elia; Calvano (68′ Addae), Calò (80′ Melara), Mallamo (58′ Bifulco); Di Mariano (68′ Di Gennaro); Forte, Canotto (80′ Rossi). All. Caserta.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

AMMONITI: 22′ Insigne (B), 48′ Volta (B), 64′ Tonucci (J), 75′ Elia (J)

ESPULSI: 23′ Caldirola (B)

