Video/ Benevento Modena (2-1) gol e highlights: Stregoni retrocessi in Serie C

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO MODENA: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento supera il Modena per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Tesser tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 4′ con lo spunto di Diaw, contrastato da Kaouakibi e poi controllato dall’estremo difensore Paleari. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 19′ grazie alla rete messa a segno con un colpo di testa da Diaw, su assist dalla destra di Magnino.

I padroni di casa allenati da mister Agostinelli non si danno per vinti e reagiscono trovando il gol del pareggio al 30′ per merito di Ciano, supportato da Karic. Nel secondo tempo gli Stregoni calciano alto di poco sopra la traversa al 52′ con Ciano, vicino quindi alla doppietta personale. Nell’ultima parte dell’incontro Tello va vicino al tris a recupero inoltrato al 90’+7′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Ghersini, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente El Kaouakibi, Glik e Letizia da un lato, Cittadini e Strizzolo dall’altro.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentasettesimo turno del campionato cadetto permettono al Benevento di salire a quota 35 nella classifica della Serie B mentre il Modena non si muove, rimanendo fermo a 45 punti. Nonostante il successo, i giallorossi non evitano la retrocessione in Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO MODENA: IL TABELLINO

Benevento-Modena 2 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 19′ Diaw(M); 30′ Ciano(B); 45’+2′ Foulon(B).

Assist: 19′ Magnino(M); 30′ Karic(B); 45’+2′ Glik(B).

BENEVENTO (3-5-2) – Paleari; El Kaquakibi, Glik, Tosca; Letizia, Karic, Viviani, Kubica, Foulon; Ciano, Farias. A disposizione: 1 Nunziante, 12 Manfredini; 8 Tello, 9 Pettinari, 11 Jureskin, 16 Improta, 17 Agnello, 33 Leverbe, 55 Veseli, 58 Pastina, 80 Koutsoupias. Allenatore: Agostinelli.

MODENA (4-3-2-1) – Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Tremolada, Mosti; Diaw. A disposizione: 12 Seculin; 9 Bonfanti, 11 Falcinelli, 15 Silvestri, 19 Giovannini, 21 Armellino, 27 Ionita, 28 De Maio, 32 Strizzolo, 33 Renzetti, 57 Coppolaro. Allenatore: Tesser.

Arbitro: Davide Ghersini (sezione di Genova).

Ammoniti: 24′ El Kaouakibi(B); 48′ Glik(B); 76′ Cittadini(M); 90’+1′ Letizia(B); 90’+1′ Strizzolo(M).

