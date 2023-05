DIRETTA/ Benevento Modena video streaming tv: all’andata ci fu un pareggio

DIRETTA BENEVENTO MODENA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Benevento Modena, valevole per il trentasettesimo turno del campionato di Serie B, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Allo stadio “Vigorito” di Benevento, in realtà, sarà la prima sfida mentre sul terreno di gioco dei gialloblù esiste una sola gara, ovvero quella relativa al girone di andata di questa stagione sportiva. Lo scorso 18 dicembre 2022, infatti, il match tra Modena e Benevento, valevole per il diciottesimo turno cadetto, terminò con un pareggio.

Dopo il calcio di rigore fallito da Diaw, fu la formazione sannita a portarsi avanti con la rete realizzata da Acampora. Prima dell’intervallo il definitivo gol del pareggio firmato da Diaw, abile a riscattarsi dopo l’errore dagli undici metri. Da quel giorno è cambiato praticamente tutto visto che i padroni di casa sono con più di un piede in Lega Pro, avranno la forza per vincere il primo incrocio della storia con il Modena? (Giulio Halasz)

BENEVENTO MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Benevento Modena, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Ormai pronti ad alzare bandiera bianca i sanniti, che tornano in Serie C dopo una lunga epopea in cadetteria e contraddistinta anche dalle due storiche partecipazioni in Serie A. L’ultima sconfitta in casa del Cittadella ha spento le ultime velleità di salvezza per il Benevento che a -6 dai play out attende ora solo la matematica.

Il Modena ha pareggiato contro il Bari terzo in classifica nell’ultima sfida e resta ancora a una lunghezza di distanza dalla zona play off, un traguardo che sarebbe eccellente per gli emiliani neopromossi ma che rischia di sfuggire a causa della recente frenata nel rendimento dei Canarini. Nel match d’andata 1-1 tra Modena e Benevento, si era trattato del primo precedente in assoluto in cadetteria tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MODENA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Modena match che andrà in scena allo stadio Oreste Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Andrea Agostinelli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; Letizia, Improta, Viviani, Karic, Foulon; Ciano, Pettinari. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Gerli, Magnino, Ionita; Tremolada; Bonfanti, Diaw.

BENEVENTO MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

