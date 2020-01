Diretta Benevento Pisa/ Streaming video DAZN: la capolista vuole volare (Serie B)

Benevento Pisa, in diretta dallo stadio Vigorito, si gioca alle ore 21:00 di domenica 19 gennaio: riparte il campionato di Serie B 2019-2020 arrivato alla 20^ giornata, la prima del girone di ritorno. I sanniti stanno volando: la squadra di Pippo Inzaghi, sconfitta una sola volta in questa stagione, ha chiuso l’anno solare con un roboante poker rifilato all’Ascoli ed è ormai in fuga solitaria verso la promozione diretta, con un vantaggio sulla terza in classifica che entrando in questa giornata era di 15 punti. Il Pisa invece è reduce dal pareggio contro il Frosinone, tutto sommato un risultato positivo ma che ha impedito ai toscani di fare quel salto di qualità verso la zona playoff; l’obiettivo resta comunque questo, ovvero entrare nelle prime otto della classifica e poi provare a giocarsela attraverso gli spareggi. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Benevento Pisa; aspettando che la partita prenda il via possiamo valutare alcune delle scelte dei due allenatori e leggere più approfonditamente quelle che sono le probabili formazioni attese allo stadio Vigorito.

Inzaghi può fare turnover per Benevento Pisa, nel senso che si può trovare a schierare due formazioni diverse. Questa volta potrebbe arrivare la conferma per il 4-3-3 che ha battuto l’Ascoli: dunque in porta Montipò con una linea difensiva nella quale Tuia e Caldirola fanno i centrali difensivi, con Antei e Gaetano Letizia schierati invece da terzini. A centrocampo la regia di Schiattarella, mentre Nicolas Viola si sposta sulla mezzala lavorando insieme ad Andrés Tello; nel tridente offensivo potrebbe esserci spazio per Moncini arrivato dalla Spal – grande colpo – Kragl e Sau saranno i laterali e Massimo Coda resta comunque favorito come prima punta. Duro colpo per il Pisa, che deve rinunciare ad Aya e Masucci: al centro della difesa dovrebbe allora giocare Belli insieme a Ingrosso, davanti al portiere Gori e con Birindelli e Lisi larghi. Mediana con Gucher in cabina di regia, Siega e Marin possono essere confermati da interni (ma occhio a Di Quinzio e Pinato), con Minesso sulla trequarti il tandem offensivo potrebbe prevedere il ritorno di Marconi da prima punta, Fabbro e Moscardelli si giocano gli altri due posti ma bisognerà valutare quali saranno le scelte di Luca D’Angelo.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Benevento Pisa ci dicono di un vantaggio netto da parte dei sanniti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vale addirittura 1,38 la cifra messa sul piatto, contro il valore di 8,25 volte la posta per il segno 2, sul quale scommettere per il successo della squadra toscana. Il segno X, per il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



